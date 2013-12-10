هیچ شرکت فناوری قادر به کسب جایزه زرین و بلورین نشد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهزاد سلطانی - عضو هیات علمی دانشگاه کاشان در حاشیه کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به اعطای جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری افزود: این جایزه دومین سالی است که از سوی انجمن مدیریت فناوری کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شرکت های برتر در این حوزه اعطا می شود.

رئیس جایزه فناوری انجمن مدیریت فناوری ایران با اشاره به نحوه اعطای این جایزه اظهار داشت: پس از ثبت نام شرکت ها ممیزان حرفه ای از سوی انجمن مدیریت فناوری ایران به این شرکت ها اعزام می شوند تا با بازدیدهای میدانی و برگزاری جلسات بر اساس معیارها و اصولی به ارزیابی توانمندی این شرکت ها در زمینه مدیریت فناوری اقدام می کنند.

وی با اشاره به معیارهای ارزیابی این شرکت ها خاطرنشان کرد: شرکت های متقاضی بر اساس شاخص هایی چون میزان موفقیت فناورانه شرکت، میزان موفقیت شرکت ها بر اساس اعمال فرآیندهای مدیریت تکنولوژی، میزان نهادینه شدن فرآیند مدیریت فناوری، نهادینه شدن هوشمندی فناورانه در شرکت ها، برنامه ریزی برای دستیابی به فناوری، نقشه راه تکنولوژی، استراتژی های مورد استفاده برای تولید یک فناوری ، دستاوردهای شرکت ها، میزان تسلط بر بازار، اثرات آنها در جامعه و اثرات آنها مورد ارزیابی قرار می گیرند.

سلطانی اعطای این جایزه را ابزاری برای ارتقای توانمندی های شرکت ها توصیف کرد و یادآور شد: اگر شرکتی بتواند فرایندهای مدیریت فناوری را در شرکت خود پیاده سازی کند حتی اگر بودجه های لازم برای تجاری سازی نداشته باشد، به دلیل اعمال این فرآیندها در آینده نزدیک قادر به تجاری سازی محصولات فناورانه خود خواهد بود.

عضو انجمن مدیریت ایران با بیان اینکه در این دوره از اعطای جایزه 71 شرکت ثبت نام کردند، بیان کرد: این شرکت ها در 4 سطح تعهد به مدیریت فناوری، توانمندی به مدیریت فناوری، شایستگی در فناوری و رقابت پذیر بودن شرکت ها در داخل و خارج کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی با تاکید بر اینکه پس از ارزیابی توانمندی شرکت ها نماد بلورین، ذرین و و برنزی اعطا می شود، خاطر نشان کرد: تاکنون هیچ شرکتی موفق به دریافت نماد زرین و بلورین نشده است چرا که دریافت این نماد برای شرکت هایی است که بالاترین سطح شایستگی را داشته باشند ولی تاکنون شرکتای شرکت کننده موفق به کسب سطح شایستگی یک ستاره شده اند.

به گفته سلطانی سطح شایستگی دارای سه سطح یک ستاره، دو ستاره و سه ستاره است که شرکت های شرکت کننده در این جایزه تا سطح شایستگی یک ستاره کسب کردند و هیچ شرکتی حائز رتبه بندی در سطح رقابت پذیربودن با شرکت های داخلی و خارجی را نداشتند.

عضو انجمن مدیریت فناوری ایران با اشاره به نتایج ارزیابی 71 شرکت ثبت نام کننده در این جایزه یادآور شد: در این دوره از اعطای جایزه 13 شرکت حائز شایستگی سطح یک، 45 شرکت حائز سطح توانمندی مدیریت فناوری و 13 شرکت حائز سطح تعهد به مدیریت فناوری شدند.