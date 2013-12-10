افزایش 23 درصدی کشفیات پلیس فارس نسبت به مدت مشابه سال قبل

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان پیش از ظهر سه شنبه در مراسم صبحگاه فرماندهی انتظامی فارس، گفت: خوشبختانه با تلاش و فعالیت تمامی پلیس های تخصصی استان فارس امروز شاهد وجود امنیت و احساس امنیت مناسبی در این استان هستیم.

وی تصریح کرد: وضعیت امنیت استان فارس به گونه ای است که خلافکارانی که طی 24 سال گذشته نیز متواری بودند دستگیر و به دستگاه قضایی تحویل داده شده اند.

فرمانده انتظامی فارس تاکید کرد: امروز در استان فارس هماهنگی بسیار مناسبی در میان تمامی دستگاه های مربوط به امنیت وجود دارد که این اتحاد باعث ایجاد امنیت در فارس شده است.

سردار سجادیان با بیان اینکه بیکاری از جمله مباحثی است که در وضعیت امنیتی فارس تاثیر گذار بوده یادآور شد: کارتن خوابها، معتادین پر خطر حاضر در سطح شهر اگر قرار باشد روزانه 10 هزار تومان را برای تهیه غذا هزینه کنند باید این مبلغ را به گونه ای به دست آوردند به همین دلیل به سمت انجام کار خلاف تمایل پیدا می کنند.

وی افزود: باید با برنامه ریزی مناسب برای این گروه از جامعه نیز فکری کرد تا شاهد برخی از صحنه ها در سطح شهر شیراز به دلیل حضور افراد معتاد و کارتن خواب نباشیم.

فرمانده انتظامی فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت تصادفات رانندگی نیز، گفت: شاهد کاهش 9 درصدی تصادفات رانندگی نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم و در بخش مجروهین نیز تاکنون در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد کاهش داشته ایم.