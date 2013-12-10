هیچ گفتگوی محرمانه ای بین ایران و آمریکا جریان ندارد/ واکنش به تغییر لحن پرز

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه افخم سخنگوی امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه گفتگوهای محرمانه بین تهران و واشنگتن در جریان است، گفت: هیچگونه گفتگوی محرمانه ای بین ایران و آمریکا جریان ندارد و همه آنچه انجام شده پیرامون موضوع هسته ای بوده است که موضوع کاملا روشن و مشخص است.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در این باره که شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی اخیرا اعلام کرده که آماده دیدار با روحانی هستم و ایران دشمن این رژیم نیست موضع ایران در رابطه با این اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی بیان کرد: هیچ گونه تغییری در مواضع جمهوری اسلامی ایران و دیدگاه نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم صهیونیستی ایجاد نشده و نخواهد شد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: ایران رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسد، مواضع ایران به عنوان یک رژیم تجاوزگر که کاملا جعلی است و حضورش بر اساس جعل و غصب فلسطین حاصل شده، کاملا روشن است.

افخم تصریح کرد: تبلیغاتی که برای خروج رژیم صهیونیستی از انزوا صورت می گیرد، کاملا بی نتیجه است. آنها تلاش دارند که ملت های مسلمان را نسبت به جایگاه و نقش ایران تحت تاثیر قرار دهند و ملت های منطقه نیز هوشیارند و تحت تاثیر قرار نمی گیرند.

سخنگوی امور خارجه کشورمان خاطر نشان کرد: ادبیاتی که اخیرا انتخاب کرده اند، کاملا بی اثر است و توصیه می کنیم ملت های جهان با همان هوشیاری به تحرکات این رژیم توجه کنند و تحت تاثیر شعارهای این رژیم قرار نگیرند.

ادامه دارد...