جدال در کرانه های جاده های آذربایجان غربی/ سکان ساماندهی در دست راهداران

به گزارش خبرنگار مهر، انسداد راههای روستایی، گردنه های برفگیر بین شهری و اختلال در تردد در محورهای کوهستانی و گردنه ها آذربایجان غربی همه سالانه با اغاز فصل سرما رخ نشان داده و دستگاههای امداد و نجات و راهداران با اکیپهاب عملیاتی خود در جدال با برف سنگین اقدامات لازم را انجام می دهند.

نجات مادران باردار در راه مانده، مسافران گرفتار در برف و کولاک، روستاییان در محاصره برف و یخبندان و ... بخش کوچکی از ضروریات اجرای طرحهای ویژه زمستانی توسط دستگاههای اجرایی و در برخی موارد شرکتهای خدمات رسان است.

وزش تندبادهای شدید نیز که موجب بروز خسارتهای سنگین به تاسیسات شهری و برق می شود نیز نیازمند اجرای برنامه های ضربتی و تدبیر برای جلوگیری از بروز خسارتهای بعدی بوده که باید مورد توجه مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد.

هر چند سوخت زمستانی مناطق صعب العبور و عشایری آذربایجان غربی قبل از آغاز فصل سرما در اختیار مردم قرار می گیرد ولی برودت دمای هوا نیز باعث مصرف بیش از حد میانگین و بروز کمبودهایی می شود که در این جهت نیز دستگاههای ذیربط باید برنامه ریزی کنند.

اداره كل راه و شهرسازی آذربايجان غربي بعنوان متولی اصلی راههای استان برای مقابله با هر گونه حوادث احتمالي در جاده ها، 49 راهدارخانه را در محور هاي برف گير استان مستقر کرده که از این تعداد 44 راهدارخانه ثابت و 5 راهدارخانه سيار با 620 نفر پرسنل است.

مسافران گرفتار در برف و کولاک و در راه مانده می توانند نسبت به اسكان موقت و خورد و خوراك از راهدارخانه ها استفاده كنند، همچنین این نهاد برای جلوگیری از بروز یخبندان در محورها 20 هزار تن نمك و 40 هزار تن ماسه در انبار راهدارخانه ها دپو کرده است.

تعداد ماشين الات سنگين ، نيمه سنگين و سبك راهداری در فصل زمستان 92 نیز 483 دستگاه بوده که این در حالي است كه 69 اكيپ راهداری و 17 اكيپ گشت در راههاي استان عمليات راهداري را انجام مي دهند .

همچنین این اداره 23 دوربين نظارت تصويری در گردنه ها و مناطق خاص نصب کرده تا با مشاهده تصاوير توسط مركز مديريت راهها در اسرع وقت اطلاعات لازم در اختیار مسافران قرار گیرد.

راه اندازی پلیس راه روستایی در آذربایجان غربی

همچنین بر اساس اعلام رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی، پلیس راه روستایی راه اندازی و اکیپ‌های تیم‌های طرح زمستانی در تمام راهدارخانه‌ها و معابر صعب‌العبور حضور دارند.

پلیس راه آذربایجان غربی در طرح زمستانی با حضور گسترده ضمن برخورد جدی با تخلفات و متخلفان، سعی می‌کند در سایر موارد از جمله امداد و نجات در اسرع وقت در محل حادثه حضور یابد.

مسافران نیز در صورت تردد در محورهای آذربایجان غربی تجهیزات ایمنی و گرمایشی را باید به همراه داشته و رانندگان در نقاطی که احتمال یخ‌ زدگی بالا بوده به خصوص در شب وجود دارد باید با احتیاط رانندگی کنند.

اورژانس و هلال احمر نیز از دستگاههای درگیر در اجرای طرح زمستانی بوده که سالانه با برنامه ریزی و تشکیل اکیپهای عملیاتی در این راستا فعال بوده و عملکرد قابل قبولی از خود ارائه می دهند.

حوادث روز گذشته آذربایجان غربی در اثر بارش برف سنگین و توصیه های ایمنی

وزش تندباد شدید در اشنویه، کاهش 10 درجه ای دمای هوا در مناطق جنوب آذربایجان غربی و احتمال یخ زدگی کنتورهای آب در مناطق پر بارش حوادثی هستند که عصر و شامگاه گذشته در اثر بارش سنگین برف در اغلب نقاط استان بوقوع پیوسته اند.

فرماندار اشنویه در این راستا با بیان اینکه وزش تندباد شدید در روز گذشته که این منطقه را در نوردید موجب بروز خساراتی در بخش های مختلف شده که از طریق ستاد حوادث غیر مترقبه در حال برآورد میزان این خسارت ها هستند.

حسین زاده سرعت این تندباد را حدود 90 کیلومتر در ساعت اعلام و اظهار داشت: وزش تندبادی به این شدت در طی سال های اخیر در این شهرستان کم سابقه بوده بوطریکه تعدادی از درختان واقع در معابر و گذرگاه ها شکسته شد و مشکلاتی برای مردم به وجود آورد.

وی اعلام کرد: این تندباد همچنین موجب پارگی خطوط انتقال برق و قطع جریان آن در برخی مناطق شهری و روستایی شد که با تلاش ماموران اداره برق پس از چند ساعت آن را ترمیم کردند.

احتمال یخ زدگی کنتورهای آب و فاضلاب در مناطق پر بارش آذربایجان غربی

مدیر آب و فاضلاب شهری سلماس نیز به مشترکان در مورد یخ زدگی کنتور و تأسیسات آبی در فصل زمستان هشدار داد و گفت: نگهداری سیستم لوله کشی آب داخل منازل و کنتور آب به عهده مشترکان بوده که برای جلوگیری از یخ زدگی کنتور و تاسیسات آبی باید اقدامات لازم را انجام دهند.

کاهش 10 درجه ای دمای هوا در مناطق جنوبی آذربایجان غربی

دمای هوای مهاباد و شهرهای جنوبی آذربایجان غربی نیز به علت بارش سنگین برف به طور ناگهانی با 10 درجه کاهش همراه بوده و هم اکنون میانگین دمای هوا در این مناطق استان 5 تا 6 درجه زیر صفر گزارش شده است.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی یک سامانه بارشی جدید با قدرت بارش بیشتر از اواخر هفته جاری از سوی مرزهای غربی وارد استان شده و ضمن بارشهای فراوان موجب افت شدید دمای در اغلب نقاط می شود.