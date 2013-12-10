اختصاص 100 میلیون تومان اعتبار برای سر دهنه سازی رودخانه های املش/ ثبت 93 میلیمتری ارتفاع ریزش های جوی در حوضه آبریز خزر

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله آقا بیگی ظهر سه شنبه در بازدید از پروژه های عمرانی تامین آب کشاورزی در املش افزود: از مجموع هفت سردهنه رودخانه‌ های املش چهار سر دهنه در اثر سیل تیر ماه سال گذشته به شدت دچار آسیب شدند.

وی همچنین با بیان اینکه آب اراضی کشاورزی املش از دو رودخانه اصلی شلمان رود و پلرود تامین می ‌شود، اظهارداشت: عمده درآمد مردم این شهرستان از راه کشاورزی است بنابراین باید تمهیدات ویژه برای تامین آب زراعی منطقه انجام شود.

مدیر عامل آب منطقه ای گیلان در ادامه گفت: طی دو ماهه مهر و آبان امسال نسبت به سال آبی گذشته ریزش باران در استان 79 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: از ابتدای مهر ماه تا سی آبان ماه سال جاری ارتفاع ریزش های جوی در حوضه آبریز دریای خزر 93 میلیمتر ثبت شد که این میزان بارش نسبت به میانگین دوره مشابه متوسط دراز مدت ( 87 میلیمتر ) هفت درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (100 میلیمتر ) هفت درصد کاهش را نشان می دهد.

آقابیگی اظهارداشت: طی دو ماهه مهر و آبان امسال در حوضه آبریز سفیدرود بزرگ 76 میلیمتر باران بارید که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره متوسط مشابه دراز مدت ( 68 میلیمتر ) 12 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ( 80 میلیمتر ) پنج درصد کاهش داشته است.

وی اذعان داشت: همچنین بر اساس پایش انجام گرفته از سوی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای گیلان در 10 ایستگاه شاخص حوضه آبریز داخلی این استان، میزان بارندگی در دو ماهه مزبور 5.357 میلیمتر ثبت شد که این میزان بارش نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ( 9.199میلیمتر ) 79 درصد افزایش و نسبت به میانگین دوره مشابه دراز مدت ( 7.266 میلیمتر ) 34 درصد افزایش داشته است.