به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی بلوردی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر 200 تعاونی مسکن مهر در استان کرمان فعالیت می‌کنند که تعداد 54 تعاونی در جنوب استان کرمان هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید به تعهدات قبلي پايبند است، یادآور شد: 20 هزار نفر در استان از خدمات این تعاونی‌ها بهره مند هستند.

وی با اشاره به در حال ساخت بودن 20 هزار واحد مسکن مهر در استان کرمان افزود: تاکنون نیمی از این واحدها به متقاضیان تحویل داده شده است.

بلوردی همچنین تصریح کرد: از دو هزار و 678 واحد مسکن مهر جنوب استان نیز 976 واحد به صاحبان آنها تحویل داده شده است.

این مسئول اذعان داشت: عملیات ساخت هزار و 702 واحد باقیمانده نیز 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در صورت تحویل به موقع سهم اورده اعضاء این واحدها تا پاییز سال آینده آماده واگذاری می شوند.

وی یادآور شد: اقدامات روبنایی دیگری مانند ساخت مسجد، مدرسه و پاسگاه در کنار سایت های مسکن مهر انجام می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان اذعان داشت: در سال گذشته حدود هزار و 900 هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف شد.

وی تصریح کرد: از سال 86 تاکنون بیش از 120 کیلومتر بزرگراه و بیش از هزار و 100 کیلومتر راه روستایی در جنوب استان کرمان احداث شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه جنوب استان کرمان متشکل از شش شهرستان جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، منوجان، قلعه گنج و رودبار جنوب است، افزود:این منطقه دارای 12 شهر، 14 بخش، 45 دهستان و 3901 آبادی است و بالغ بر 650 هزار نفر جمعیت دارد.