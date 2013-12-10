مدیران چهارمحال و بختیاری از خبرنگاران برای پیشرفت استان استفاده کنند

سید سعيد زمانيان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صدا وسیما، روزنامه ها و خبرگزاری ها به عنوان یک فرصت طلایی برای نشان دادن مشکلات استان هستند و باید از وجود آن ها در پیشرفت استان استفاده کرد.

زمانیان تصریح کرد: مدیران استان لازم است هر چند ماهی یک بار نشست مطبوعاتی برگزار کرده و عملکرد خود را به صورت واقعی بیان کنند تا آن ها به گوش مردم برسانند.

وی ادامه داد: چنانچه مسئولین واقعیت ها را بیان کنند مردم نیز اعتماد بیشتری را به آنها خواهند داشت.

زمانيان با اشاره به اينكه، رسانه ها مي توانند بيشترين تاثير را بر روي يك جامعه داشته باشند، بيان داشت: لازم است رسانه هاي استان در رشد و توسعه استان كمك كنند.

نماینده مردم شهرکرد يادآور شد: همكاري مسئولين با رسانه ها مي تواند اين انگيزه را در آن ها ايجاد كند تا اين استان را از حالت محروميت بيرون بكشد.

وي تاكيد كرد: خبرگزاري ها و مطبوعات محلي در جهت تشويق مديران مطالبي را در سايت هاي و هفته نامه های محلی خود بگذارند تا در آنها انگيزه كار كردن را ترويج دهند.