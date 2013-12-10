لغزندگی و یخبندان جاده های آذربایجان شرقی در پی بارش برف و کاهش شدید دما

سرهنگ حسن فرجی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: به دنبال آغاز بارش برف از بعد از ظهر دیروز و تداوم آن تا اواخر شب گذشته و با توجه به برودت شدید هوا، شاهد یخ زدگی و لغزندگی جاده های ارتباطی آذربایجان شرقی هستیم.

وی در ادامه افزود: به گزارش همکاران ما در ایستگاه های پلیس راه استان، در گردنه سامبوران مسیر اهر – کلیبر، جاده اردبیل – سراب و گردنه شیبلی در آزادراه تبریز – زنجان شاهد برف و کولاک، کاهش دید مستقیم و یخ زدگی و لغزندگی سطح جاده ها هستیم و تردد در محورهای مواصلاتی و بویژه در گردنه ها و مناطق کوهستانی بدون همرا داشتن تجهیزات زمستانی چون زنجیر چرخ میسر نخواهد بود.

رییس پلیس راه های آذربایجان شرقی تصریح کرد: با وجود شرایط نامساعد جویف تمام محورهای مواصلاتی استان و حتی راه های روستایی با تلاش نیروهای زحمتکش راهداری و پلیس راه استان باز بوده و تردد در آنها ادامه دارد و خوشبختانه تا کنون خبری مبنی بر بروز حوادث رانندگی در اثر لغزندگی جاده ها گزارش نشده است.

فرجی با تاکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان در فصل زمستان گفت: متاسفانه برخی رانندگان بدون توجه به شرایط جوی و در اختیار داشتن تجهیزات ایمنی، اقدام به رانندگی در مسیرهای برف گیر می کنند و این در حالی است که با توجه به جغرافیای خاص استان و زمستان های سخت و طولانی، ممکن است با خطرات جدی در هنگام بارش های ناگهانی روبرو شوند.

وی به نکات ایمنی ضروری در این مواقع نیز اشاره و خاطرنشان کرد: داشتن زنجیر چرخ، یخ شکن، لامپ اضافی، سالم بودن سیستم برق رسانی اتومبیل و چراغ ها و شیشه جلو و نیز همراه داشتن لباس گرم و غذای کنسرو از جمله نکاتی است که رانندگان باید در هنگام سفرهای اجباری به مناطق کوهستانی و برف گیر در فصل زمستان رعایت کنند و تا حد امکان از سفرهای غیر ضروری در شرایط نامساعد جوی خودداری کنند.

فرجی در پایان از شهروندان خواست تا قبل از انجام هرگونه سفر در روزهای برفی سال که جاده ها یخزده و لغزنده است، با شماره تلفن 4477800 مرکز پیام کنترل ترافیک و جاده های پلیس راه استان تماس گرفته و اطلاعات مربوط به وضعیت راه های استان را دریافت کنند.