به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه دیدار با دبیران شورایار و مدیران محله منطقه 20 در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تشکیل کارگروه مدیریت شهری در منطقه 20، اجماع خوبی بین فرمانداری ری، مدیریت شهری و ارگان های اجرایی شهرری ایجاد شده است.



طلایی افزود: طرح تبدیل شهرری به منطقه ویژه و ارتقاء شهردار منطقه 20 به معاون شهردار تهران از پیشنهادهایی است که به عنوان راهکارعملی در جهت تقویت حرکت رو به جلوی شهرری موثر است.



رئیس ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران در نخستین نشست خود که با دبیران شورایار منطقه 20 داشت از برگزاری انتخابات شورایارها در آینده نزدیک خبر داد و افزود: ما انتظار داریم شورایاری ها با خدمت رسانی مطلوب نسبت به جلب مشارکت و اعتماد مردم با شتاب و شدت گذشته تلاش کنند.



طلایی سطح انتظارات شورایارها را در چهارچوب سند توسعه محلات دانست و اظهار داشت: برقراری ارتباط مدیران محله با بدنه مدیریت شهری از طریق دبیران شورایار و برگزاری جلسه های هیئت امناء در محلات از فعالیت های مهمی است که باید به صورت مستمر انجام شود.



وی با اشاره به اینکه کیفیت عملکرد خانه های سراهای محله از کمیت آن مهمتر است تصریح کرد: مدیران محله ارتباط با مجامع عمومی محله ها که مساجد مهمترین آن است را باید تقویت کنند و مساجد و روحانیون را محور فعالیت های فرهنگی و اجتماعی قرار دهند.



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی شهر تهران به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر ری قبله تهران است اشاره کرد و افزود: ری در تمام عرصه های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، ورزشی و... باید پیشگام دیگر مناطق شهر تهران محسوب شود که با وحدت رویه ای ایجاد شده در بین نهادهای اجرایی این شهر، به زودی شاهد تحرک قابل قبول خواهیم بود.