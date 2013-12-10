تخفیف 50 درصدی برای مراجعان مجتمع موقوفی دندانپزشکی مرحوم آغاکیانی ملایر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا حاجی زین العابدینی ظهر سه شنبه در نشست مشترک با اعضای مجمع خیرین سلامت استان همدان اظهار داشت: وظیفه اصلی، شرعی و قانونی اوقاف و امور خیریه عمل به نیات واقفین است.

حجت الاسلام زین العابدینی ابراز داشت: در استان همدان موقوفاتی با نیت درمان بیماران بی بضاعت و نیازمند وجود دارد که درآمد آنها در این زمینه صرف می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه یکی از نیات مرحوم سیف الدوله در ملایر دارو و درمان رایگان بیماران نیازمند و احداث بیمارستان بوده است، اظهار داشت: در راستای تحقق این مهم کارهای فراوانی در ملایر انجام شده است.

تجهیز بیمارستان امام حسین(ع) در ملایر و ایجاد مجتمع دندانپزشکی

حجت الاسلام زین العابدینی با اشاره قدمهای مهمی که در زمینه بهداشت و درمان از محل درآمد موقوفات انجام شده است اظهار داشت: تجهیز بیمارستان امام حسین(ع) در ملایر و ایجاد مجتمع دندانپزشکی از دیگر کارهای انجام شده است.

وی افزود: در همین زمینه مراجعه کنندگان بی بضاعت به مجتمع دندانپزشکی مرحوم آغا کیانی با 50 درصد تخفیف معالجه می شوند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان با اشاره به نیات واقفین در زمینه سلامت و درمان افزود: اداره کل اوقاف و امور خیریه اسنان همدان آماده همکاری کامل با مسئولین بهداشتی و درمانی استان از جمله مجمع خیرین سلامت استان همدان است.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان نیز در این جلسه با بیان اینکه حدود سه سال است که فعالیت مجمع در استان همدان آغاز شده است، اظهار داشت: یکی از اهداف این مجمع شناسایی خیرین در بخش سلامت و تجهیز اماکن درمانی و بیمارستانی در مناطق محروم استان همدان است.

محمدصادق صبا افزود: مجمع خیرین سلامت استان همدان آماده هرگونه همکاری با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در این زمینه است.