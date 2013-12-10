گیل‌آبادی درباره جدیدترین فعالیت‌ خود در زمینه کارگردانی تئاتر در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر با ایوب آقاخانی نمایشنامه‌ای را برگرفته از اثری کلاسیک می‌نویسیم که درباره الهه‌ای است که فرمول آتش را به انسان‌ها و زمینی‌ها یاد داد. وقتی متن تمام شود برای اجرای آن آماده می‌شویم و مخاطبان اجرایی متفاوت را روی صحنه خواهند دید.



وی درباره زمان و مکان اجرای این اثر نمایشی یادآور شد: سعی‌مان این است که سال جاری و در یکی از سالن‌های مجموعه تئاترشهر این نمایشنامه را روی صحنه ببریم ولی اگر این امکان میسر نشد در تماشاخانه ایرانشهر یا سالن‌های خصوصی نمایش‌مان را اجرا خواهیم کرد.



کارگردان "آواز دورترین کرانه مه‌آلود زمین" که با بازی سیما تیرانداز روی صحنه برده بود، درباره بازیگر جدیدترین اثر نمایشی خود گفت: این نمایش با بازی قدرتمند سیما تیرانداز به عنوان بازیگر اصلی اجرا خواهد شد. البته چند نقش فرعی نیز در نمایش وجود دارد.



گیل‌آبادی درباره اینکه پیشنهاد حضور او به عنوان مدیرکل هنرهای نمایشی مطرح شده است یا خیر؟ یادآور شد: بنده از سال 57 کار تئاتر می‌کنم و بهترین دوستانم تئاتری هستند. همچنین راه‌اندازی رادیو نمایش و مرکز هنرهای نمایشی رادیو هم از فعالیت‌های بنده بوده است. از این رو شاید شایعات اخیر بابت گمانه زنی‌های انجام شده در خصوص حضورم در اداره‌کل هنرهای نمایشی طبیعی باشد.



این مدیر فرهنگی و هنری در پایان تأکید کرد: اگر قرار باشد کاری برای تئاتر انجام دهم، خوشحال می‌شوم. مدیریت هنری خیلی سخت است و این را نباید فراموش کنیم که دوستان لایق زیادی وجود دارند که می‌توانند به عنوان مدیرکل هنرهای نمایشی فعالیت کنند.