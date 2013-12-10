به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات وندی شرمن و اوباما پیرامون غنی سازی ایران، گفت: این اظهارات و بیانات مختلفی که مقامات آمریکایی دارند را دنبال می کنیم و در کنار آن ابعاد سیاست داخلی آمریکا را نیز رصد می کنیم. آنچه مشخص است تضاد منافع ایجاد شده و جهاتی تلاش دارند که مسیر ایجاد شده و کنونی را به انحراف بکشانند.

از زاویه دیگر نگاه می کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: البته مسئولان آمریکایی حرف های نامربوط می زنند اما شاید حرف اصلی پذیرش غنی سازی بود که در فضای تبلیغاتی مورد توجه قرار نگرفت، مسئولان آمریکا به بی اثر بودن تحریم ها اذعان داشتند.

افخم گفت: ما از زاویه دیگری به صحبت ها نگاه کردیم، نوعی اذعان به پذیرش واقعیات موجود ایران در صحبت ها بود که نشانه قدرت و پیشرفت ایران علی رغم تحریم های صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه تحریم ها هیچ گونه اثری نداشته ، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات و مسیری که انتخاب کرده احقاق حقوق مردم را مورد نظر قرار داده و از تمام ظرفیت های دیپلماسی در این راه استفاده خواهد کرد.

انعقاد پیمان جامع بین ایران و افغانستان

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوال دیگری درباره سفر حامد کرزای به تهران و اینکه روسای جمهور ایران و افغانستان توافق کردند دو کشور برای پیمان جامع گفتگوهای خود را آغاز کنند، اظهار داشت: روسای جمهور ایران و افغانستان در دیداری که در طول سفر کرزای داشتند تفاهم کردند که پیمان جامع دوستی بین دو کشور منعقد شود. بر اساس این توافق قرار شد وزرای خارجه دو کشور اقدامات کارشناسی برای تهیه متن تفاهم در ابعاد سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی را تنظیم کنند و امیدواریم این پیمان و تفاهم برای همکاری جامع دو کشور دوست و برادر پایه های این روابط را قوی تر کند.

افخم در مورد جزئیات سفر وزیر امور خارجه روسیه که امشب به تهران سفر می کند نیز گفت: آقای لاوروف امشب وارد تهران می شود و این سفر در چارچوب گفتگوهای مستمر بین ایران و مسکو است. ایشان در سفر دو روزه خود با همتای خویش دیدار و گفتگو خواهد داشت و همکاری های تهران و روسیه در موضوعات دوجانبه و منطقه ای مورد بررسی قرار می گیرد؛ در پایان سفر نسبت به توافقات حاصله اطلاع رسانی بیشتری انجام می شود.

عربستان آمادگی سفر ظریف را نداشت

وی درپاسخ به این سوال که به نظر می رسد روابط ایران و عربستان قطع شده است و اینکه آیا عربستان از ایران درخواستی دارد و اینکه عربستان با رژیم صهیونیستی برعلیه ایران متحد شده است، گفت: دکتر ظریف سفر موثر و مفیدی را به کشورهای منطقه داشتند. جمهوری اسلامی ایران در شروع سفر آمادگی داشت به کشور عربستان سفر کند، لازم است آمادگی هایی در آن سمت ایجاد شود و چنانچه ایجاد شود ما عربستان را از لیست کشورهایی که هدف سفر هستند خارج نکرده ایم.

افخم افزود: عربستان کشور مهم منطقه است و معتقدیم با همکاری و صحبت مسائل منطقه حل می شود. جمهوری اسلامی ایران بارها آمادگی خود را اعلام کرده و امیدواریم در اولین فرصت که عربستان آماده باشد این سفر صورت گیرد.

وی ادامه داد: باید بپذیریم که اگر گفتگوها کم شود امکان سوء تفاهم و تبلیغات وجود دارد لذا برای دستیابی به گفتگوهای مستقیم و افزایش همکاریها به ویژه با همسایگان جنوب خلیج فارس آماده هستیم و برای عربستان نیز نقش ویژه قائلیم.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در پاسخ به این سئوال که با توجه به این صحبت ها آیا درخواستی از طرف ایران برای سفر آقای ظریف به عربستان وجود داشته و عربستان مخالفت کرده است، گفت: من نگفته ام که مخالفت شده بلکه آمادگی لازم برای مقامات عربستان برای انجام سفر وجود نداشت. آمادگی داریم در زمان مناسب این سفر انجام شود و سفر در دستور کار است.

افخم همچنین در پاسخ به سئوالی در این باره که شروع و اجرای برنامه مشترک توافق هسته ای از چه زمانی خواهد بود، گفت: ارزیابی ما نسبت به شروع و اجرای برنامه مشترک پس از گفتگوهای کارشناسان در وین است. ارزیابی دقیق از اینکه اقدام مشترک در چه مقطع و چه گامی شروع می شود با این دور از گفتگوهای کارشناسی و یا اگر لازم باشد گفتگوهای کارشناسی آینده صورت خواهد گرفت.

فروپاشی تحریم ها آغاز شده

مرضیه افخم در پاسخ به سوال دیگری در این باره که رسانه های غربی اعلام کردند 90 درصد قانون تحریم جدید علیه ایران در کنگره آمریکا طی شده است و در صورت تصویب وضعیت توافق نامه ژنو چه خواهد بود؟، بیان کرد: در مورد بحث تحریم ها مواضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به ابعاد و موضوع تحریم کاملا روشن است، ما بارها اعلام کرده ایم که تحریم ها ظالمانه است و آنها را مردود می دانیم.

وی ادامه داد: در طی مذاکرات نیز بر اساس طرح ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی ایران گام نهایی را برداشته شدن همه تحریم ها می دانیم، تحریم های یک جانبه، چند جانبه و تحریم های شورای امنیت و براساس مذاکراتی که انجام شد و برنامه اقدام مشترک از نظر ما ساختار تحریم شکاف برداشته، فروپاشی آن آغاز شده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: اینکه درصدهایی اعلام می شود تلاش ها برای فضاسازی و ایجاد فضای روانی پیرامون موضوعات مختلف است و امیدوار هستیم در طی این مسیر و گام نهایی بحث تحریم کاملا منتفی شود و برای این منظور تیم مذاکراتی ایران کاملا مصمم هستند که گام نهایی برای لغو کامل تحریم ها و داشتن برنامه هسته ای صلح آمیز با لحاظ شدن برنامه غنی سازی و اهداف مورد نظر کشورمان حاصل شود.

افخم در پاسخ به سوال دیگری درباره تعامل وزارت امور خارجه و مجلس و اینکه آقای ظریف در طول دوران وزارت خود تاکنون 10 بار با نمایندگان دیدار داشته اند ولی روز گذشته تعدادی از نمایندگان خواستار تجدیدنظر در ادامه کار دکتر ظریف شدند، بیان کرد: در مورد بحث تعامل با مجلس وزارت امور خارجه به عنوان یکی از نهادهای مجموعه دولت کاملا بر این تعامل سازنده عقیده دارد برداشت ما این است و بر این کار مصمم هستیم که برای تعامل سازنده با مجموعه کشورهای جهان لازم است که تعامل سازنده را در داخل تقویت کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود: بر این است به نظرم می آید که 10 دور حضور وزیر امور خارجه در مجلس که اگر امروز را نیز حساب کنیم به 11 دور می رسد، در این مسیر ارزیابی می شود ضمن احترام به حقوق نمایندگان و ارزیابی هایی که نسبت به کار مجلس و وزارت امور خارجه داریم، معتقدیم باید تعامل سازنده شکل بگیرد، شفاف سازی نسبت به سیاست ها و همچنین پاسخگویی به سوالات را کاملا مورد توجه داریم و نسبت به آینده همکاری و روند کار خوشبین و مصمم هستیم که هرگونه سوءبرداشت و سوءتفاهمی برطرف شود و معتقدیم با گفتگوهای منطقی و بدور از جنجال و هیاهو و کاملا در فضای کارشناسی و تخصصی امکان تعامل بیشتر و کار بسیار موثرتر و مثبت تری فراهم است.

وی تاکید کرد: دکتر ظریف بر همین اساس امروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور پیدا خواهند کرد و در همین چارچوب به سوالات نمایندگان پاسخ می دهند و امیدوار هستیم این روند گفتگوها و تعاملات هر چه بیشتر ادامه یابد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اظهارات مدیرکل سیاسی وزارت امور خارجه مبنی بر اینکه توافق ژنو را عملیاتی کرده اند یعنی اجرای این توافق آغاز شده است، گفت: مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 از روز گذشته در وین شروع شده است و لازم است طرفین دیدگاه ها را بررسی کنند تا بتوانند اقداماتی را که برای اجرایی کردن برنامه اقدام مشترک لازم است را مشخص کنند.

افخم ادامه داد: سفر بازرسان به ایران نیز در چارچوب توافقات قبلی بوده است که بین آژانس و سازمان انرژی اتمی صورت گرفته، گرچه کارشناسانی از آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان ناظر در مذاکرات وین حضور دارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوال دیگری در این باره که با توجه به اینکه بازرسان آژانس بر نحوه فعالیت ایران نظارت می کنند و آیا نهاد نظارتی دیگری برای نظارت بر نحوه فعالیت 1+5 وجود خواهد داشت، گفت: بر اساس آنچه تفاهم شده و بر اساس برنامه اقدام مشترک کمیسیونی از طرف های مذاکره کننده تشکیل خواهد شد و این کمیسیون بر ابعاد و چگونگی توافقات نظارت خواهد کرد تا در صورت ایجاد اشکال، سوءتفام یا سوالی این کمیسیون نسبت به روشنگری و اقدام لازم تصمیم بگیرد.

واکنش به لشکرکشی فرانسه در افریقا

خبرنگاری در این باره که دولت فرانسه مشغول لشکرکشی به آفریقای مرکزی است و اینکه آیا دولت ایران از نظر حمایت واکنشی علیه فرانسه نشان داده و یا خواهد داد، سوال کرد و افخم پاسخ داد: کشور آفریقای مرکزی، کشوری است که دارای پتانسیل های داخلی زیادی است و توانایی های اقتصادی دارد که بنابه تاریخچه آفریقا هنوز نتوانسته به طور بهینه از این امکانات استفاده کند.

وی افزود: ما معتقدیم سازمان ملل و کشورهای موثر آفریقایی باید برای کمک به حل و فصل بحران در آفریقا گام بردارند. ما بر اساس سیاست اصولی خود معتقدیم همواره کشورهای منطقه توان حل و فصل موضوعات خود را دارند و هیچ نیروی خارجی نه از این اختیار و نه از این توان برخوردار است که بتواند مشکلات یک منطقه را حل و فصل کند، لذا بر همین اساس نیز مشکلات آفریقای مرکزی را امیدواریم که کشورهای موثر آفریقایی با کمک سازمان ملل به ثبات برسانند و آرامش و صلح در این کشورها برقرار شود.

خبرنگاری درباره اجلاس امنیتی منامه که با حضور آقای سجادپور از ایران برگزار شد و انگلیس و آمریکا در این اجلاس تاکید داشتند که حضور نظامی خود در خلیج فارس را تقویت می کنند، موضع جمهوری اسلامی ایران در این باره چیست؟، پرسید و افخم گفت: در ارتباط با اجلاس منامه آقای سجادپور استاد دانشکده روابط بین الملل در این اجلاس حضور یافتند که سابقه حضور در دور قبلی این اجلاس را نیز داشته اند. اظهارنظرهای متعدد مقامات رسمی و غیررسمی در این اجلاس ها مطرح می شود و عمدتا اینها دیدگاه های کارشناسی است که ما این نگاه را که همواره آنها تلاش دارند منطقه خلیج فارس را به عنوان منطقه ای برای حضور نظامی بیگانگان قلمداد کنند، مردود می دانیم و از نظر ما پذیرفته شده نیست.

وی افزود: این اظهارات می خواهد این بحث را تداعی کند که کشورهای خلیج فارس از توان حل و فصل موضوعات منطقه برخوردار نیستند. ما کشورهای منطقه را دعوت می کنیم به اینکه راهکارهایی را برای تقویت همگرایی و گسترش مناسبات و همکاری های دوجانبه و چندجانبه تقویت کنند و اجازه حضور و دخالت بیگانگان را در منطقه ندهند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: ما مخالفت خود را با این گونه اظهارات قبلا اعلام کردیم و مجددا نیز اعلام می‌کنیم، خلیج فارس منطقه ای است که ملت های منطقه خود می توانند مشکلات منطقه را حل و فصل کنند تکرار صحبت هایی که چندین دهه است که به گوش می رسد هیچ اثری ندارد جز اینکه بخواهد اختلاف ایجاد کند یا به سوءتفاهمات دامن بزند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگار یک شبکه عربی در این باره که اگر حضور بازرسان آژانس در ایران اولین گام باشد، اولین گام غربی ها در مقابل این گام ایران چیست؟ و اینکه آیا در طول شش ماه اقدامات گام به گام صورت می گیرد یا هر کسی اقدامات خود را انجام می دهد و در پایان مورد بررسی قرار می گیرد؟، گفت: سفر بازرسان آژانس به ایران در ادامه توافقی بوده که در مذاکرات میان آژانس و سازمان انرژی اتمی انجام شده، بر اساس رویکرد جدیدی که برای همکاری میان ایران و آژانس صورت گرفت، توافق شد که برنامه های کاری تنظیم شود، لذا سفر بازرسان و بازدید از کارخانه اراک گامی در این مسیر بود.

افخم ادامه داد: مذاکرات کارشناسان ایران و 1+5 از روز گذشته در وین شروع شده تا اقدامات دو طرف برای عملیاتی کردن و اجرایی کردن برنامه اقدام مشترک تعریف شود و آن مسیر کار خود را آغاز کند.

درخواست کشورهای عربی موضوعیت ندارد

وی در پاسخ به سوال دیگری در این باره که قطر و عربستان درخواست کرده اند که گروه 1+5 تبدیل به 2+5 شود و کشورهای خلیج فارس به این مذاکرات افزوده شوند و واکنش ایران در این باره چیست؟، بیان کرد: ساز و کارهای همکاری و دیالوگ مستند بین ما و همسایگانمان وجود دارد، ساز و کارها روشن و بدیهی است و بحث هایی که مطرح می شود، موضوعیتی ندارد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال وجود دارد که مذاکرات ایران و 1+5 در سطح کارشناسی در روزهای آینده نیز ادامه پیدا کند، تصریح کرد: در تماسی که با تیم مذاکره کننده در وین داشته ایم مذاکرات امروز نیز ادامه دارد نیاز کارشناسان به گفتگوی بیشتر باید در طول جلسات مشخص شود، شاید به دورهای دیگری برای مذاکره نیز نیاز باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر جک استراو به ایران گفت: گروهی از نمایندگان انگلیس اعلام تمایل کردند با شروع دولت یازدهم به ایران سفر کنند، در پاسخ به این تمایل آنها قرار است جک استراو به همراه چند نفر از نمایندگان در دی ماه سفری به ایران داشته باشند.

افخم درباره اظهارات جان کری مبنی بر اینکه ایران در سال 2003 به جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا پیشنهاد توافق هسته ای داده بود، بیان کرد: مقامات متعددی در آمریکا شروع این دوره از مذاکرات صحبت هایی دارند، مفهوم کلی این است که همواره جمهوری اسلامی آماده یک کار جدی برای رفع نگرانی های منطقه بوده است اینکه چگونه این دریچه و فرصت را غربی ها بسته و به سمت تحریم روی آوردند، کاملا روشن است.

وی گفت: آنها گفتند با فشار مسیر خود را پیش ببرند و از این دریچه استفاده نکردند ما امیدواریم واقع بینی حاکم شود و در عین بی اعتمادی که به آمریکا داریم امیدواریم نسبت به گذشته درس هایی گرفته باشند و فشار و تحریم ها را ادامه ندهند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: امروز پنجره برای حل این بحران غیرضروری باز شده باید از این پنجره استفاده کنند و نشان دهند در مسیر حل این موضوع هستند.

واکنش به اظهارات اخیر اوباما

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فرانسه مبنی بر اینکه رئیس جمهور آمریکا و مقامات دیگر گفته اند که غنی سازی ایران باید در گام نهایی محدود باشد و رآکتور اراک نباید در ایران وجود داشته باشد و اینکه آیا ایران این محدودیت را می پذیرد، تصریح کرد: ما به طور شفاف اعلام کردیم که گام پایانی برداشته شدن همه تحریم ها با حفظ ساختار هسته ای ایران که شامل غنی سازی است و همچنین امکانات و برنامه هایی که اکنون در اختیار داریم، است و همه این موارد باید حفظ شود.

افخم افزود: اینکه از ابتدا بخواهیم نسبت به گام نهایی اظهارنظر کنیم زود است، اما احقاق حقوق مردم ایران در برنامه صلح آمیز هسته ای و حفظ ساختار برنامه هسته ای حتما در این گام باید حفظ شود. متاسفانه فکت شید مقامات آمریکایی به بی اعتمادی دامن زد آنها بخش هایی از توافق را اعلام نکردند که حتی از سوی روزنامه های آمریکایی نیز مورد نقد قرار گرفتند.

وی گفت: گام پایانی قطعا از نظر ما از امروز روشن است و تیم مذاکره کننده هسته ای ایران به طور جدی گام ها را دنبال می کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به این سوال که آیا لاوروف در سفر به تهران پیشنهادی درباره کنفرانس ژنو 2 خواهد داشت، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و روسیه پیرامون موضوعات منطقه به ویژه سوریه مذاکرات و رایزنی‌های مستمری دارند طبعا در این سفر پیرامون این موضوع و اجلاس ژنو 2 گفتگو خواهد شد، دیدگاه های مشترک ایران و روسیه نزدیک به هم است و هر دو کشور معتقدند راهکار دیپلماتیک باید بکار گرفته شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: مخالفت های صریح دو کشور در نظامی گری و توسل به زور کاملا مشخص است ظرفیت های ایران و روسیه و دیدگاه های مشترک آنها کمک کننده است تا در مورد حل بحران گام های موثری برداشته شود.

افخم در پاسخ به این سوال که نظر رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره توافق نامه امنیتی افغانستان و آمریکا چیست؟، گفت: ما اعلام کردیم گرچه این پیمان امنیتی موضوع داخلی افغانستان است آن را در چارچوب مصالح درازمدت افغانستان نمی دانیم امیدواریم هر تصمیمی بر اساس مصالح درازمدت افغانستان و منافع منطقه صورت گیرد.