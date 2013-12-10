مدل اجرای طرح های دریا در مازندران تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی شادمان پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ساماندهی طرح های دریا با اشاره به اهميت موضوع ساماندهي سواحل و طرح هاي دريا، گفت: درياي مازندران يكي از نعمات بزرگ خداوند است كه نقش ويژه اي در توسعه همه جانبه استان دارد.

وي افزود: اين ظرفيت بالقوه و مهم مي تواند به عنوان يكي از ابزارهاي كارآمد صنعت توريسم، موجب درآمد زايي و ايجاد اشتغال گردد لذا بايد با برنامه ريزي دقيق براي ساماندهي آن اقدام شود.

شادمان ادامه داد: طرح دريا بايد به نحوي اجرا شود كه ضمن رعايت استانداردهاي لازم ، خواسته هاي مسافران و گردشگراني كه در فصل تابستان به مازندران سفر مي كنند را برآورده سازد.

مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري مازندران تصريح كرد: بي شك مسافران بسياري كه براي فصل تابستان استان‌هاي شمالي را بر مي‌گزينند، استفاده از دريا در اولويت انتخابشان قرار دارد كه اين مسئله لزوم توجه ويژه مسئولان امر را مي‌طلبد.

شادمان خاطرنشان كرد: اعتبار موردنياز براي اجراي طرح هاي دريا از سوي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و دفتر فني استانداري برآورد شده و جهت گنجاندن در بودجه متمم به مجمع نمايندگان استان ارسال خواهد شد.

مازندران338 کیلومتر نوار ساحلی دارد.