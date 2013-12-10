کشورهای عربی به اندازه لحاف خود پایشان را دراز کنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی منصور حقیقت پور در تذکر شفاهی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا گفت: اشاره اول من به گزافه‌گویی‌های اوباما و جان‌کری است که این روزها مصرف مشروبات الکلی آنها بالا رفته و یاوه‌گویی می کنند.

وی افزود: توصیه می کنم بیشتر از این خود را رسوا نکنند؛ زیرا اینها عناصر بی‌تعهدی هستند که با این اقدامات چهره خود را بدتر نشان می دهند.

وی همچنین با اشاره به اظهارات مقامات برخی کشورهای عربی مبنی بر اینکه خواستار حضور در مذاکرات ایران و 1+5 شده اند، گفت: در روزهای اخیر شاهد اظهارات مسئولان کشورهای حاشیه خلیج فارس بودیم که خواستار مشارکت در 1+5 بودند،بهتر است اینها مطابق وزن خود حرف زده و به اندازه لحاف خود پایشان را دراز کنند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خطاب به سران کشورهای عربی گفت: بالاخره آمریکایی‌ها از منطقه خواهند رفت و ما خواهیم ماند و شما.