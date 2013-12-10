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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۱

خاکی پور:

94 هزار واحد مسکن روستایی در لرستان مقاوم سازی شدند

94 هزار واحد مسکن روستایی در لرستان مقاوم سازی شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان از مقاوم سازی 94 هزار واحد مسکن روستایی در این استان خبر داد.

فرهاد خاکی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون 94 هزار واحد مسکن روستایی در استان لرستان مقاوم سازی شده است.

وی با اشاره به پروژه های مسکن مهر روستایی در حال اجرا در استان لرستان تصریح کرد: در صورت بهره برداری از این پروژه ها تعداد واحدهای مقاوم سازی شده روستایی در لرستان به101 هزار واحد خواهد رسید.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکن روستایی در استان عنوان کرد: به هر کدام از متقاضیان بیش از 12.5 میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت برای مقاوم سازی واحدهای مسکن خود پرداخت می شود.

خاکی پور تصریح کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به ادرات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستانهای مختلف استان برای دریافت این تسهیلات ثبت نام کنند.

کد مطلب 2192612

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