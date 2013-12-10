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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۱

باقری:

مسئله زمين خواری شهر هفشجان از طريق مراجع مربوطه پيگيري مي شود

مسئله زمين خواری شهر هفشجان از طريق مراجع مربوطه پيگيري مي شود

هفشجان - خبرگزاري مهر: شهردار هفشجان گفت: مسئله زمين خواری در شهر هفشجان از طريق مراجع ذي صلاح پيگيري مي شود.

فرهاد باقري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عده اي از اهالي شهر هفشجان ادعاي مالكيت برخي از زمين هاي اين شهر را دارند كه اين مسئله توسط فرماندهي نيروي انتظامي استان پيگيري مي شود.

وي تصريح كرد: فرماندهي نيروي انتظامي درراستاي تامين نيروي انساني، امكانات اداري و خودروي مورد نياز كلانتري هفشجان اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

باقري با اشاره به اينكه تا دو هفته آينده شعبه پليس راهور در شهر هفشجان افتتاح مي شود، بيان داشت: با تهيه جدول سازماني نيروي انساني پليس راهور شهر هفشجان و تامين نيروي انساني و خودروي مورد نياز شعبه پليس راهور در اين شهر افتتاح مي شود.

شهردار هفشجان يكي از نياز هاي مردم شهر هفشجان را مجهز كردن به شبكه هاي ديجيتال دانست و يادآور شد: لازم است به منظور پخش شبكه هاي ديجيتال شهر هفشجان از طريق صدا و سيماي مركز استان در اولويت قرار گيرد.

باقري ادامه داد: مشكلات شهر هفشجان بسيار زياد است كه اين شهر نيازمند همكاري تمامي مسئولين براي رفع اين مشكلات را دارد.

کد مطلب 2192613

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