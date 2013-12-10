به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس اسکندری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم به تشریح بخشی از وظایف طرح و برنامه پرداخت و اظهار کرد: کارشناس طرح و برنامه باید فعالیتها و نیازمندیهای بخشهای مختلف را بررسی و طرحهای سال آینده را بر اساس نیازهای بومی تدوین کند.
وی پیگیری طرحها تا تصویب نهایی را یکی دیگر از وظایف طرح و برنامه ذکر کرد و افزود: تلاش و کوشش برای تامین اعتبارات طبق نیازمندیهای استان با همکاری معاونت اداری و مالی از دیگر مواردی است که طرح و برنامه باید نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم یکی دیگر از وظایف طرح و برنامه را نظارت و انطباق طرحها و اعتبارات ذکر کرد و افزود: تدوین گزارشهای کلان منطبق بر شرح وظایف و بر اساس آمار و ارقام باید مورد توجه باشد.
حجتالاسلام اسکندری پیشنهاد تشکیل کمیته نظارت و هدایت از سوی طرح و برنامه را برای اجرای برنامههای فرهنگی راهگشا دانست و تاکید کرد: طرح و برنامه میتواند از طریق خلاقیت و ابتکار و نوآوری در سایر فعالیتها مشارکت داشته باشد.
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