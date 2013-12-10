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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۱

حجت‌الاسلام اسکندری خبر داد:

طرح‌های سال آینده قم بر اساس نیازهای بومی پیش بینی شده است

طرح‌های سال آینده قم بر اساس نیازهای بومی پیش بینی شده است

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم از طرح و برنامه این اداره کل خواست طرح‌های سال آینده تبلیغات اسلامی را بر اساس نیازهای بومی پیش بینی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم به تشریح بخشی از وظایف طرح و برنامه پرداخت و اظهار کرد: کارشناس طرح و برنامه باید فعالیت‌ها و نیازمندی‌های بخش‌های مختلف را بررسی و طرح‌های سال آینده را بر اساس نیازهای بومی تدوین کند.

وی پیگیری طرح‌ها تا تصویب نهایی را یکی دیگر از وظایف طرح و برنامه ذکر کرد و افزود: تلاش و کوشش برای تامین اعتبارات طبق نیازمندی‌های استان با همکاری معاونت اداری و مالی از دیگر مواردی است که طرح و برنامه باید نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم یکی دیگر از وظایف طرح و برنامه را نظارت و انطباق طرح‌ها و اعتبارات ذکر کرد و افزود: تدوین گزارش‌های کلان منطبق بر شرح وظایف و بر اساس آمار و ارقام باید مورد توجه باشد.

حجت‌الاسلام اسکندری پیشنهاد تشکیل کمیته نظارت و هدایت از سوی طرح و برنامه را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی راهگشا دانست و تاکید کرد: طرح و برنامه می‌تواند از طریق خلاقیت و ابتکار و نوآوری در سایر فعالیت‌ها مشارکت داشته باشد.

 

کد مطلب 2192615

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