به گزارش خبرنگار مهر، رقمی یا دیجیتال کردن اطلاعات کتابخانه ملی یکی از اهداف استراتژیک سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دسترسپذیر کردن اطلاعات و ایجاد عدالت در دسترسی به اطلاعات است.
این کار هماکنون در حال انجام است و اقدامات فنی لازم هم در این زمینه انجام شده است که هدف از آن هم توسعه فناوری اطلاعات با هدف دسترسی به اطلاعات به ویژه در عرصه تخصصی و علمی بوده است.
از جمله این اقدامات میتوان به افزایش پهنای باند اینترنت و اینترانت سازمانی به میزان 40 مگابايت (Mbps)، ارتقاء سطح سرویسدهی به مراجعهکنندگان در زمینه استفاده از اینترنت و افزایش پهنای باند و همچنین راهاندازی تالار رقمی مرکز اسناد و کتابخانه ملی زاهدان اشاره کرد.
همچنین بر اساس این گزارش، با راهاندازی سن جدید، ظرفیت ذخیرهسازی آنلاین اطلاعات کتابخانه دیجیتال در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، به ظرفیت اسمی 32 ترابايت (TB) افزایش یافته است.
این اقدامات در ماههای اخیر و در راستای اقدامات عمرانی و زیربنایی سازمان اسناد و کتابخانه ملی صورت گرفته است.
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