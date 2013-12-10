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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۴

افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آنلاین اطلاعات کتابخانه ملی دیجیتال تا 32 ترابایت

افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آنلاین اطلاعات کتابخانه ملی دیجیتال تا 32 ترابایت

با راه‌اندازی سن (SAN) جدید، ظرفیت ذخیره‌سازی آنلاین اطلاعات کتابخانه دیجیتال در کتابخانه ملی، به ظرفیت اسمی 32 ترابايت (TB) افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، رقمی یا دیجیتال کردن اطلاعات کتابخانه ملی یکی از اهداف استراتژیک سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دسترس‌پذیر کردن اطلاعات و ایجاد عدالت در دسترسی به اطلاعات است.

این کار هم‌اکنون در حال انجام است و اقدامات فنی لازم هم در این زمینه انجام شده است که هدف از آن هم توسعه فناوری اطلاعات با هدف دسترسی به اطلاعات به ویژه در عرصه تخصصی و علمی بوده است.

از جمله این اقدامات می‌توان به افزایش پهنای باند اینترنت و اینترانت سازمانی به میزان 40 مگابايت (Mbps)، ارتقاء سطح سرویس‌دهی به مراجعه‌کنندگان در زمینه استفاده از اینترنت و افزایش پهنای باند و همچنین راه‌اندازی تالار رقمی مرکز اسناد و کتابخانه ملی زاهدان اشاره کرد.

همچنین بر اساس این گزارش، با راه‌اندازی سن جدید، ظرفیت ذخیره‌سازی آنلاین اطلاعات کتابخانه دیجیتال در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، به ظرفیت اسمی 32 ترابايت (TB) افزایش یافته است.

این اقدامات در ماه‌های اخیر و در راستای اقدامات عمرانی و زیربنایی سازمان اسناد و کتابخانه ملی صورت گرفته است.

کد مطلب 2192622

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