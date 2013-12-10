تذکر نمایندگان به ظریف/تاکید بر خودداری از اظهاراتی که دشمن را جری می کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در تذکر شفاهی با اشاره به اینکه اعلام مواضع برخی مسئولان نظام به گونه ای است که فکر می کنند این مواضع جنبه شخصی دارد، گفت: چنین اظهاراتی برای کشور هزینه دارد، اخیرا یکی از وزرا در دانشگاه اظهاراتی درباره مسائل دفاعی کشور مطرح کردند که این سخنان علاوه بر غیرکارشناسانه بودند، منافع امنیت ملی را به خطر می اندازد.

وی افزود: چنین اظهاراتی علاوه بر ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه برای دشمنان هم پیام مثبت داشته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق فرموده امام خمینی(ره) آمریکا غلطی نمی تواند بکند پس چرا باید دل مردم را خالی کنیم.

جوکار گفت: امروز از نظر اشراف اطلاعاتی و رشد صنایع دفاعی از چنان موضعی برخورداریم که توانایی پاسخگویی به دشمنان نظام را داریم.

همچنین در ادامه تذکرات شفاهی محمد افضلی فر در همین باره گفت: همانطور که می دانید انفعال در برابر دشمنان همیشه مایه ذلت بوده است.

وی افزود: ضمن پشتیبانی از تیم مذاکره کننده کشورمان و وزیر امور خارجه، از وزیر امور خارجه می خواهیم از اظهاراتی که دشمن را جری می کند، خودداری کند.

این نماینده مجلس افزود: امام خمینی(ره) فرمودند که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، ما در مقام مذاکره اهل منطق هستیم و هر جا که گزینه نظامی دشمن زبون علیه ما باشد، در برابر آن ایستادگی کرده و دشمن زبون را در هم می‌پیچیم.