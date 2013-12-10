انتظار کاهش بودجه بسیج از سوی دولت را نداشتیم / بسیج متکی به پول نیست 

سردار محمد رضا نقدی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که بودجه بسیج در لایحه بودجه سال 93 نسبت به سال گذشته کاهش یافته است آیا رایزنی با مقامات دولتی و مجلس برای افزایش این بودجه صورت داده اید یا خیر، اظهار کرد: ما با مسئولان دولتی در این خصوص صحبت کردیم و چنین انتظاری برای کاهش بودجه بسیج نداشتیم منتهی ما وظایف خود را به هر حال انجام می دهیم.

وی با تاکید بر اینکه بسیج متکی به پول نیست، افزود: هر چقدر که بودجه به بسیج بدهند کارهایی را که بتوانیم انجام داده و خدماتی که در حوزه سازندگی می توان به مردم ارائه کرد را ارائه خواهیم داد اگر هم بودجه کافی ندهند ما باز هم کار خودمان را انجام می دهیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در عین حال یادآوری کرد: من از اینکه دولت امسال کار خوبی کرد و بودجه را به موقع به مجلس ارائه داد، قدردانی می کنم و این کار قابل تحسین است.

نقدی ادامه داد: اقدام دولت در ارائه به موقع بودجه نشان می دهد که بالاخره ما باید به انضباط اقتصادی برسیم لذا امیدواریم دولت بتواند همانند امسال، هر سال به موقع بودجه را به مجلس ارائه کند.

وی گفت: اما این برخورد با بسیج انتظار نمی رفت و بسیج چنین انتظاری از دولت در کاهش بودجه این سازمان مهم نداشت.

به گزارش مهر، ، دولت یازدهم در لایحه پیشنهادی بودجه سال 93 که یکشنبه هفته جاری تقدیم مجلس شد ، بودجه سازمان بسیج مستضعفین را نسبت به بودجه پیشنهادی دولت دهم 129 میلیارد و 742 میلیون ریال افزایش داده است، اما رقم پیشنهادی برای بودجه این نهاد در مقایسه با میزان بودجه بسیج در قانون بودجه 1392 بیش از 2 هزار میلیارد ریال کاهش داشته است و بر خلاف سه نهاد نظامی نظیر ارتش، سپاه و نیروی انتظامی بودجه بسیج افزایشی در لایحه پیشنهادی دولت برای سال 93 نداشته است.