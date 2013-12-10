برگزاری همایش جوانان محلات خرم آباد گامی در راستای ارتباط بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام رشیدی نیا صبح سه شنبه در جمع جوانان محلات مختلف خرم آباد با بیان اینکه طی چند سال اخیربرنامه های تاثیر گذاری از سوی مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان برگزار شده است اظهار داشت: ایجاد مجمع مشورتی و همچنین برگزاری این برنامه ها از ابتکارات نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه خرم آباد بوده که در کل کشور بی نظیر است.

وی برگزاری همایش شناسایی و تجلیل از جوانان برگزیده، همایش بین المللی الگوی اسلامی جوان ایرانی، برگزاری همایش فعالان فضای مجازی و ...را از جمله برنامه های برگزار شده از سوی مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان عنوان کرد.

رئیس مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان برگزاری نشستهای محله ای نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد را یکی دیگر از برنامه های سالجاری در این زمینه برشمرد و ادامه داد: در این راستا همایش جوانان محله های مختلف خرم آباد قرار است به زودی برگزار شود.

رشیدی نیا با بیان اینکه این همایش به عنوان گام اول در ایجاد شبکه جوانان محلات خرم آباد برگزار می شود افزود: در این همایش جوانان فعال در حوزه های مختلف فرهنگی، دینی، اجتماعی و ... حضور خواهند داشت.