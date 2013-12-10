مراسم کلنگ زنی پارک یک هکتاری ارکیده سه در اهواز برگزار شد

عبدالامیر مجدم شهردار منطقه 8 اهواز در این مراسم گفت: احداث این پارک اولین کار ابتکاری و ارزشی است که به منظور ارایه خدمات به مردم شهر و افزایش نشاط و شادابی مردم انجام شده است و حضور مسئولین در این مراسم به خاطر ارج نهادن به کار خیرانه دکتر محمودی اولین خیر پارک ساز است.



وی افزود: برای بهتر شدن وضعیت فضای سبز شهر کار، تلاش، همت و مشارکت همه مردم به ویژه خیرین لازم است و همچنین خیرین باید در تمامی زمینه های فرهنگی، اقتصادی، درمانی و دیگر زمینه ها ورود پیدا کنند.



شهردار منطقه 8 اهواز تصریح کرد: کمیسیون مشارکت های مردمی در شهرداری تشکیل شده است و با این کار خیرخواهانه دکتر محمودی امیدواریم تا این کار با ارزشی که در مرکز استان آغاز شده است برای انجام پروژه های بزرگتر مطلع خیر شود.



آیت الله محسن حیدری امام جمعه موقت اهواز نیز ضمن حضور در این مراسم ضمن تجلیل از اقدام دکتر محمودی که به صورت ابتکاری برای پشتیبانی از اهالی این محله صورت گرفته است، عنوان کرد: ما خیر مدرسه ساز، پل ساز، بیمارستان ساز داشتیم اما خیر پارک ساز نداشتیم و این کار خوب و خدا پسندانه برای اولین بار در اهواز صورت گرفته است.



به گزارش خبرنگار مهر، کاربری این پارک تفریحی و وسعت آن 7/1 هکتار و 17000 متر مربع با سطح فضای سبز 12 هزار و 750 متر مربع و با کارفرمایی شهرداری منطقه 6 است.