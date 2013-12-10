رشد موسسات غیرانتفاعی در مازندران بی رویه است

قاسم احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افزایش شمار موسسات غیردولتی در مازندران به آن دلیل است که در گذشته اجازه تاسیس دانشگاههای دولتی به استان داده نشده است.

وی اظهار داشت: همچنین رشد موسسات آموزش عالی در کشور قارچگونه است و اکنون بیش از 4.5 میلیون دانشجو در کشور تحمصیل می کنند که اگر نتوانیم شغل برایشان تامین کنیم، یک تهدید تلقی می شود.

وی عنوان کرد: کمیت در حوزه تربیت دانشجو به گونه ای پیش رفت که بسیاری از دانشجویان ما بیسوادان مدرک دار شدند.

احمدی یادآورشد: باید بیشتر به سمت کیفی سازی برویم و دلمان خوش است که دانشگاهی هر سال به تعداد رشته هایش افزوده می شود و در این زمینه بد عمل کرده ایم.

دبیرمجمع نمایندگان مازندران همچنین با اشاره به ادغام برخی وزارتخانه ها از جمله ورزش و جوانان در دولت گذشته بیان داشت: این ادغام کار عاقلانه ای نبوده و اشتباه بوده است.

احمدی یادآورشد: ما اکنون وزارتخانه ها را به جای آنکه تخصصی کنیم، قاطی کردیم و دور هم جمع کرده ایم و ادغام وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان سبب شد تا بحث جوانان کمرنگ شود.

وی تصریح کرد: هر روزی که از ازدواج جوانان با تاخیر مواجه شود این امر یعنی ایجاد مشکل برای کشور و فساد.

وی همچنین درباره ادغام مرکز مطالعات رسانه ای کشور نیز گفت: این مجموعه آموزشی و دانشگاهی است و نباید با وزارتخانه ادغام شود و ادغام آن سبب دولتی کردن این مرکز می شود.



