گرانفروشي رتبه اول تخلفات اصناف شهرستان بهار

به گزارش خبرنگار مهر، علي صفدر فلاح صبح سه شنبه در كميته تنظيم بازار شهرستان بهار با اشاره به اينكه در هشت ماهه سال جاري با بازرسي چهار هزار واحد صنفي در شهرستان 661 پرونده تخلف به مراجع قضايي ارجاع داده شده است، اظهار داشت: با توجه به اينكه تاكنون از هر واحد صنفي سه بار بازرسي به عمل آمده است، از اين ميزان واحد هزار و 347 تخلف معادل ريالي يك ميليارد و 417 ميليون و 790 هزار و 210 ريال منتهي به صدور راي شده است.

فلاح با بيان اينكه در سال جاري تا كنون اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 102 مورد بازرسي از نحوه اجراي طرح شبنم در حوزه كالاهاي وارداتي به عمل آورده است، عنوان داشت: در حوزه قاچاق لوازم خانگي 10 پرونده تخلف، در حوزه لوازم آرايشي بهداشتي با 83 مورد بازرسي 9 پرونده تخلف، در بخش اسباب بازي با 38 مورد بازرسي دو پرونده تخلف، در بخش لوازم رايانه با 67 مورد بازرسي پنج پرونده تخلف، در حوزه مكمل هاي غذايي با 35 مورد بازرسي سه پرونده تخلف، در بخش پتو و پارچه با 85 مورد بازرسي شش پرونده تخلف و در حوزه سيگار نيز با 346 مورد بازرسي 14 پرونده تخلف به مراجع قضايي شهرستان ارائه داده شده است.

49 واحد متخلف در بخش كالاي قاچاق شهرستان بهار شناسايي شد

وي افزود: در مجموع در بخش كالاي قاچاق شهرستان 49 واحد متخلف با رقمي معادل 112 ميليون و 235 هزار و 750 ريال بار تخلف در شهرستان شناسايي شده است.

فلاح همچنين در خصوص ارائه گزارش به ستاد خبري در هشت ماهه اول سال جاري اذعان داشت: اداره صنعت، معدن و تجارت در سال جاري تا كنون اقدام به ارائه 212 مورد گزارش به ستاد خبري نموده است.

وي با اشاره به اينكه از ابتداي سال جاري تا كنون 166 بار تلفن مركز 124 به صدا در آمده است، گفت: 46 مورد شكايت كتبي از طرف مردم نيز به اين اداره در خصوص عملكرد اصناف شهرستان ارائه شده است.

فلاح در خصوص توزيع اقلام مختلف كالا با نرخ دولتي در شهرستان، اعلام داشت: در سال جاري تا كنون 235 تن برنج، 380 تن شكر، هشت و نيم تن مرغ منجمد و هفت تن گوشت منجمد با نرخ دولتي به بازار شهرستان تزريق شده است.

قيمت اجناس ضروري در سال جاري تفاوت نداشته است

وي اظهار داشت: قيمت 54 قلم جنس با مصرف رايج مردم در سال جاري تاكنون تفاوت محسوسي نداشته است.

فلاح با اشاره به برنامه هاي صنعت، معدن و تجارت شهرستان تا پايان سال جاري، اعلام داشت: تشديد بازرسي با توجه به نزديك شدن به ايام عيد در دو شيفت كاري، برگزاري نمايشگاه عرضه كالاي عيد به شرط مهيا بودن مكان مناسب، تأمين و توزيع ميوه شب عيد، اجراي گشت هاي مشترك با ساير دستگاه ها در بازار شهرستان، برگزاري جلسات با اتحاديه هاي اصناف و توزيع اقلام يارانه اي با نرخ دولتي از جمله برنامه هاي ماه هاي پاياني سال جاري است.

وي عنوان داشت: اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان براي كنترل بازار نياز به هدايت و حمايت دستگاه هاي ذيربط دارد تا بتواند قوانين اين حوزه را به نحو احسن اجراء كند، چراكه اجراي صحيح قوانين صنفي و كنترل قيمت كالاهاي مورد نياز سبب رضايت مردم از دولت و دولتمردان خواهند شد.

مبادلات در جوامع كشورهاي مسلمان بايد از فقه اسلامي تبعيت كند

معاون فرماندار شهرستان بهار نيز در اين كميته با اشاره به اينكه مبادلات در جوامع بايد از فقه اسلامي تبعيت كند، اذعان داشت: دين مبين اسلام نحو صحيح معامله، مبادله و تجارت را با جزئيات كامل بيان داشته است، بنابراين تخلف دراين حوزه به معناي مخالفت با اركان دين اسلام است.

علي اكبر سلطاني راد افزود: متوليان نظارت بر نحوه عملكرد اصناف بايد با بازرسي هاي مستمر از بازار قيمت ها را كنترل كنند تا رضايت مردم را جلب كنند.

سلطاني راد با اشاره به اينكه وظيفه دستگاه هاي اجرايي شهرستان به عنوان پليس اداري حفظ نظم است، عنوان داشت: دستگاه هاي اجرايي وظيفه پيشگيري از وقوع جرم در جامعه را دارند، جرائمي كه به حوزه آن دستگاه مربوط مي شود.

وي در خصوص نظارت بر كم فروشي در شهرستان اظهار داشت: دستگاه هاي مربوطه در خصوص اعمال كم فروشي توسط اصناف و واسطه ها به خصوص در مورد كالاهاي بسته بندي شده نظارت مستمر داشته باشند، چراكه در اين حوزه تخلفات متعددي در شهرستان رخ مي دهد.

كنترل بازار در مناطق روستايي بايد مورد توجه قرار گيرد

سلطاني راد با بيان اينكه كنترل بازار در مناطق روستايي نيز بايد مورد توجه ويژه قرار بگيرد، اعلام داشت: دستگاه هاي متولي نظارت بر نحوه عملكرد اصناف و كسبه در مناطق روستايي مي توانند با استفاده از ظرفيت دهياري ها نسبت به نحوه عرضه كالا در اين مناطق نيز نظارت داشته باشند.

وي در مورد عرضه كودهاي تقلبي به كشاورزان شهرستان نيز اعلام داشت: طي فصول كشاورزي چندين مورد ارائه كود تقلبي به كشاورزان مشاهده شده است كه در اين مورد نيز بايد كارشناسان جهاد كشاورزي بازرسي هاي خود را از مراكز عرضه انواع كود در شهرستان به صورت دقيق و مستمر انجام دهند.