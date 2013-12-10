حمله راکتی طالبان به ولایت بادغیس/ 15 شبه نظامی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت کشور افغانستان امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان عملیات پلیس با حمایت ارتش در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور دست کم 15 عضو طالبان کشته شدند.

این عملیات در ولایت های کونر، لغمان، قندوز، ننگرهار، بلخ و خوست انجام شد و بر اثر آن سه عضو طالبان زخمی شدند. در این بیانیه به تلفات نیروهای امنیتی افغانی اشاره نشده است.

نیروهای افغانی همچنین مهمات و تسلیحات طالبان را ضبط و توقیف کردند، این درحالیست که سرکردگان این گروه هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.

خبر دیگر اینکه یک پزشک افغانی اعلام کرد بر اثر انفجار یک بمب در ولایت سرپل در شمال این کشور سه کودک کشته و یک فرد دیگر زخمی شد.

همچنین وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای با اشاره به حمله راکتی طالبان به روستانی در ولایت بادغیس در شمال غرب این کشور از کشته شدن شش افغانی خبر داد.

بر اثر این حمله که شب گذشته انجام شد، بر اثر اصابت راکت به یک خانه مسکونی در بادغیس شش غیرنظامی کشته شدند.

وزارت کشور افغانستان در این بیانیه به جزئیات این حمله اشاره نکرده و ضمن ابراز تاسف به خانواده قربانیان این حمله را محکوم کرده است.

همچنین روز گذشته در رویدادی دیگر بر اثر انفجار یک بمب در ولایت سرپل سه کودک کشته و یک فرد دیگر زخمی شدند.

حملات طالبان علیه غیرنظامیان افغانی در ماههای اخیر افزایش یافته و بمب های کنار جاده ای یکی از دلایل عمده مرگ و میر غیرنظامیان در گزارش سازمان ملل عنوان شده است.