مرکز خیریه مادر در فریدونکنار تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جمشیدی ظهر سه شنبه در نشست با تشکل های غیردولتی فعال در حوزه بانوان استان مازندران ضمن بیان این مطلب که سازمان های مردم نهاد یکی از ارکان اصلی در توسعه پایدار جامعه هستند گفت: سازمانهای مردم نهاد به دلیل رویکرد غیردولتی، غیر تجاری و غیر سیاسی خود همواره در متن جامعه جریان خواهند داشت و به عنوان پل ارتباطی بین مردم و دولت نقش موثری ایفا خواهند کرد.

وی افزود: ارتقای آگاهی اقشار مختلف مردم به ویژه بانوان توسط تشکل های غیردولتی به فرهنگ پذیری و رشد اجتماعی افراد جامعه منتهی می شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استان با اشاره به عنایت و برنامه های هدفمند دولت مبنی بر توانمندسازی انجمن ها و سازمانهای مردم نهاد، تصریح کرد: بی تردید با فراهم شدن بسترهای مطلوب برای نهادهای مردمی ، گام های جدي برای توسعه زیرساخت های کشور برداشته خواهد شد.

جمشیدی بر ارتباط مستمر تشکل ها با اداره کل امور بانوان و خانواده استان در ارائه طرح های فرهنگی و گزارشات اقدامات انجام شده در حوزه بانوان و خانواده استان تاکید کرد و گفت: چه بسا از دل این تشکل ها افراد با انگیزه و توانمندی کشف شوند که در سایر بخش های جامعه نیز اثرگذار باشند و زمینه های بهره مندی از حضور آنها در حوزه های مختلف فراهم شود.

وی توجه ویژه استاندار به سازمان های مردم نهاد را یک فرصت استثنایی دانست و گفت: هدف ما تحقق اهداف این سازمانها و ارتقای جایگاه آنها در سطح کشوری و بین المللی است.