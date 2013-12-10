زنجانی ها منتطربارش برف باشند

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ورود یک سامانه بارشی از اواخر روز چهارشنبه به شمال غرب کشور افزود: این سامانه همزمان به استان زنجان هم وارد می‌شود.

وی از ورود سامانه بارشی به استان زنجان تا اواسط هفته آینده خبر داد و اظهار داشت: بارش نم نم باران و برف از نتایج ورود این سامانه در سه روز پنجشنبه، جمعه و شنبه خواهد بود.

مسئول هواشناسی استان زنجان وضعیت جوی ناشی از ورود سامانه بارشی را به استان زنجان تمام ابری اعلام کرد و گفت: وزش باد هم از دیگر پدیده های جوی چند روز آینده پیش‌بینی شده است.

مسئول هواشناسی استان زنجان گفت: در روزهای پایانی هفته از شدت سرما در منطقه کاسته می شود و دما افزایش می یابد.

یاغموری دمای زنجان را در 24 ساعت گذشته را شش درجه زیر صفر یاد کردوگفت: دمای زنجان در بعد از ظهر دیروز به هفت درجه بالای صفر رسید.

وی یادآورشد: پایین‌ترین دمای ثبت شده در استان طی روز گذشته مربوط به شهر قیدار، ده درجه زیر صفر و آببر با بالاترین دمای 12 درجه بوده است