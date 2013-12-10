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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۵

با حضور جمعی از بانوان/

کارگاه آموزشی هدف از خلقت انسان در قم برگزار شد

کارگاه آموزشی هدف از خلقت انسان در قم برگزار شد

قم - خبرگزاری مهر: "کارگاه آموزشی هدف از خلقت انسان" توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد عظیمی در کارگاه آموزشی هدف از خلقت انسان که پیش از ظهر سه شنبه با حضور جمعی از بانوان در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد اظهار کرد: گام نخست برای مقاوم سازی بنای اعتقادی، شناخت قوی است.

وی اظهار کرد: با مشاهده دقت در هستی و زیبایی‌های عالم به عظمت و بی‌نهایت بودن خداوند پی می‌بریم. در این صورت منبع زیبایی‌ها را جست‌وجو می‌کنیم و عظمت و بزرگی و زیبایی خلقت و آفریده‌ها به ما می‌گوید منبع آن چیست.

حجت‌الاسلام عظیمی گفت: اگر خداوند به زیبایی علاقه نداشت این همه زیبایی نمی‌آفرید. خدا منبع بی‌نهایت زیبایی است و قرآن نقشه رساندن ما به کمال است.
 

کد مطلب 2192662

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