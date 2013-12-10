به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره ورزش و جوانان سرخس از میزبانی رقابت های قهرمانی نونهالان و نوجوانان استان در این شهرستان خبر داد.

رضا محمدیان اظهار کرد: رقابت های قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی نونهالان و نوجوانان استان روزهای 21 و 22 آذرماه در سالن شهید دهقان زاده سرخس برگزار می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان سرخس افزود: اداره آموزش و پرورش و شرکت گاز سرخس با در اختیار قرار دادن خوابگاه در خصوص اسکان شرکت کنندگان همکاری قابل تقدیر خواهند داشت.

رقابت‌های لیگ فوتسال بجستان آغاز می شود

سرپرست اداره ورزش و جوانان بجستان از شروع لیگ فوتسال این شهرستان با شرکت 8 تیم خبر داد.

محمد سلمانیان اظهار کرد: مسابقات لیگ فوتسال بجستان با انجام قرعه کشی از روز شنبه 23 آذرماه در سالن شهید داعی شهرستان آغاز خواهد شد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان بجستان افزود: 8 تیم از دهستان های فخرآباد و مرندیز، بخش یونسی و شهر بجستان در این لیگ با هم به رقابت خواهند پرداخت.

مقابل متین ورامین دست و پا بسته نخواهیم بود

سرمربی تیم والیبال میزان خراسان رضوی گفت: اگر بازیکنان ما خودباوری داشته باشند حریف دست و پا بسته ای برای تیم متین ورامین نخواهیم بود.

جبار قوچان نژاد که تیمش فردا 20 آذرماه در یک دیدار خانگی باید به مصاف تیم صدر جدولی لیگ برتر والیبال کشور برود، اظهار کرد: تعداد زیادی از بازیکنان این تیم قدرتمند و عضو تیم ملی هستند و هم اکنون با 16 امتیاز قاطعانه در صدر جدول قرار دارند.

سرمربی تیم والیبال میزان خراسان رضوی با بیان اینکه در مقابل این تیم دست و پا بسته نخواهیم بود، ادامه داد: می توانیم با همت و خودباوری بازیکنان و حمایت همیشگی هواداران، حتی پیروز میدان نیز باشیم.

لزوم تعامل وزارت ورزش و جوانان با دیگر وزارتخانه ها برای کمک به ورزش

رئیس هیئت وزنه‌برداری خراسان رضوی گفت: در ورزش کشور مشکلات زیادی وجود دارد که باید در سطح وزارتخانه ها حل شود.

فرزین زیوری با بیان این مطلب اظهار کرد: بسیاری از این مسائل حتی در ادارات کل ورزش و جوانان استان ها قابل حل نیست و باید در سطح وزارتخانه ها برطرف شود.

رئیس هیئت وزنه برداری خراسان رضوی با تاکید بر اینکه سرمایه های اصلی ورزش کشور در مدارس و دانشگاه ها حضور دارند، بیان کرد: وزارت ورزش و جوانان باید با برنامه ریزی، ارتباط بیشتری با وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری به منظور بهره گیری از این ظرفیت ها برقرار کند.