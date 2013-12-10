واگذاری امور به بخش خصوصی مانعی بر ارائه خدمات مطلوب نیست/ فعالیت 443 دفتر پيشخوان روستايي در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیاسی ظهر سه شنبه در کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان همدان اظهار داشت: با توجه به اینکه خدمات دولتی در حوزه پست به دفاتر پيشخوان واگذار شده و بخش خصوصي مسئول ارائه خدمات به مردم است نبايد در تكريم ارباب رجوع كوتاهي شود.

وي با تاكيد بر اينكه برخورد و فضاي مناسب از جمله مواردي است كه بايد در دفاتر پيشخوان خصوصي رعايت شود، عنوان داشت: خدمات دولتي پست و ثبت احوال به دفاتر پيشخوان خصوصي واگذار شده و نبايد در ارائه خدمات به ارباب رجوع کوتاهی شود.

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استاندار همدان ادامه داد: با واگذاري خدمات پستي و ثبت احوال به دفاتر پيشخوان خصوصي بايد انجام خدمات بهتر شده و به نوعي شرايط ارائه خدمات بهتر و سريعتر از قبل اجرا شود تا مردم احساس خلا در اين مورد نداشته باشند.

443 دفتر پيشخوان روستايي و 130 دفتر پيشخوان شهري در استان همدان فعال است

دبير كارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان همدان نیز در اين جلسه بيان داشت: در حال حاضر 443 دفتر پيشخوان روستايي و 130 دفتر پيشخوان شهري در استان همدان فعال است كه خدمات مختلف پستي و ثبت احوال را انجام مي دهند.

عباس صادقي افزود: در چهار سال گذشته 15 دفتر پيش خوان به دفاتر پيش خوان استان همدان افزوده شده و اين دفاتر در دولت نهم تشكيل شده و هر استاني ظرفيت خاصي را براي تشكيل اين دفاتر دارد.

وي با بيان اينكه پرداخت قبوض بايد از طريق اين دفاتر انجام شود، عنوان داشت: برخي از دفاتر پيشخوان با خصوصي شدن تنها اقدام به فروش يك نوع سيم كارت كرده و از فروش سيم كارت هاي ديگري خود داري مي كنند كه باعث به وجود آمدن برخي مشكلات مي شود.

دبير كارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان همدان ابراز داشت: در حال حاضر برخي خدمات پستي مانند پرداخت قبوض آب و برق و گاز در اين دفاتر انجام مي شود كه هر دفتر نيز بر اساس ارائه خدمات مبلغي را دريافت مي كند.

صادقي با بيان اينكه ارائه خدمات ثبت احوال نيز در اين دفاتر انجام مي شود، اظهار داشت: در انجام خدمات پستي و ارسال مدارك از سوي دفاتر پيشخوان دولت به ادارات ثبت احوال قرار شده كه مرسولات به طور پست سفارشي انجام مي شود.

ارائه خدمات ثبت احوال در 13 دفتر پيشخوان استان همدان

وي با بيان اينكه در این زمینه برای ماليات بر ارزش افزوده مبلغ دو هزار و 700 تومان علاوه بر مبلغ كارمزد خدمات مصوب شده است، بيان داشت: دفاتر پيشخوان بايد اين بسته ها را به طور پست سفارشي ارسال كنند و خدماتي مانند تعويض شناسنامه و يا فقدان شناسنامه و كارت ملي بايد به طور پست سفارشي انجام شود.

دبير كارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان همدان در مورد جابه جايي مكاني دفاتر پيشخوان گفت: اگر دفتر پيشخواني قصد جابه جايي داشته باشد بايد با رعايت فاصله از دفتر پيشخوان ديگر و درخواست اجازه از پست این کار را انجام دهد.

مدير كل اداره پست استان همدان نیز در اين كارگروه اظهار داشت: در حال حاضر در 13 دفتر پيشخوان استان همدان خدمات ثبت احوال نيز انجام شده و علاوه بر ارائه خدمات پستي خدمات مختلف ثبت احوال مانند تعويض شناسنامه و غيره نيز انجام مي شود.

حميد بهنامي بيان داشت: به رغم توسعه الكترونيكي سال گذشته 34 ميليون تراكنش در استان انجام شده كه نسبت به سال گذشته 13 درصد رشد داشته است.