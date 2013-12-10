کاشت درخت یعنی حیات بخشی به جامعه

کاظم سواری صبح امروز در مراسم کلنگ زنی پارک ارکیده سه منطقه رسالت اهواز با اعلام این مطلب افزود: مباحث توسعه فضای سبز و کاشتن درخت در متون اسلامی وجود دارد و کاشت درخت به منزله حیات بخشی به جامعه هاست.



وی افزود: طبق آمار جهانی اکنون اهواز آلوده ترین هوا را دارد و قطعاً با توسعه فضای سبز که یکی از فیلتر های تصفیه هوا است این آلودگی به میزان فراوانی کاهش پیدا می کند.



عضو شورای شهر اهواز اظهار کرد: قطعاً باید فضای سبز را توسعه بدهیم و شهروندان باید مکلف شوند در کنار ساخت و ساز درخت نیز بکارند همچنین در ساخت و ساز این پارک باید نمای اسلامی در کنار نمای فنی و جدید قرار بگیرد تا یک پارک مجهز و

مدرن را به اهالی تحویل دهیم.



گفتنی است سیاوش محمودی خیر سازنده این پارک ایده طرح سدهای پلکانی که اکنون در سراسر جهان اجرا می شود را نیز داده است و کمربند سبز اهواز نیز به همت ایشان برای شهروندان اهوازی ساخته می شود.