کاشت درخت یعنی حیات بخشی به جامعه

کاظم سواری صبح امروز در مراسم کلنگ زنی پارک ارکیده سه منطقه رسالت اهواز با اعلام این مطلب افزود: مباحث توسعه فضای سبز و کاشتن درخت در متون اسلامی وجود دارد و کاشت درخت به منزله حیات بخشی به جامعه هاست.
وی افزود: طبق آمار جهانی اکنون اهواز آلوده ترین هوا را دارد و قطعاً با توسعه فضای سبز که یکی از فیلتر های تصفیه هوا است این آلودگی به میزان فراوانی کاهش پیدا می کند.
عضو شورای شهر اهواز اظهار کرد: قطعاً باید فضای سبز را توسعه بدهیم و شهروندان باید مکلف شوند در کنار ساخت و ساز درخت نیز بکارند همچنین در ساخت و ساز این پارک باید نمای اسلامی در کنار نمای فنی و جدید قرار بگیرد تا یک پارک مجهز و
مدرن را به اهالی تحویل دهیم.
گفتنی است سیاوش محمودی خیر سازنده این پارک ایده طرح سدهای پلکانی که اکنون در سراسر جهان اجرا می شود را نیز داده است و کمربند سبز اهواز نیز به همت ایشان برای شهروندان اهوازی ساخته می شود.
اهواز ـ خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر اهواز گفت: کاشت درخت در متون اسلامی به منزله حیات بخشی به جامعه است.
کاظم سواری صبح امروز در مراسم کلنگ زنی پارک ارکیده سه منطقه رسالت اهواز با اعلام این مطلب افزود: مباحث توسعه فضای سبز و کاشتن درخت در متون اسلامی وجود دارد و کاشت درخت به منزله حیات بخشی به جامعه هاست.
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