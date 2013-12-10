رونمایی و نقد رمان «ولگردهای دارما» در فرهنگسرای فناوری اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست نقد کتاب «پنجشنبه‌ها» فرهنگسرای فناوری اطلاعات، به رونمایی و نقد رمان «ولگردهای دارما» اختصاص دارد که پنجشنبه هفته جاری با همکاری نشر روزنه، ناشر این کتاب و با حضور رضا علیزاده، مجتبی گلستانی و احسان نوروزی در این فرهنگسرا برگزار می‌شود.

این کتاب متعلق به دوره بودیستی کرواک و اولین رمانی ا‌ست كه از این نویسنده در ایران منتشر شده است. جک کرواک، شاعر و نویسنده آمریکایی، در کنار ویلیام باروز و آلن گینزبرگ از شاعران و نویسندگان بزرگ نسل بیت است که در سال 1957 با انتشار رمان جاده‌ای‌‌اش «در جاده» به شهرتی عظیم رسید. نسل بیت، نسلی است كه گذشته از دستاورد عظیم ادبی‌اش، دست‌ كم برای دو دهه تأثیر بسیاری بر فضای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی امریكا و اروپا گذاشت.

فرید قدمی، مترجم این رمان پیش از این نیز كتاب «هایكوهای آمریكایی» از جك كرواك را ترجمه و منتشر كرده است و علاوه بر آن ترجمه‌های متعددی از شاعران و نویسندگان دیگر نسل بیت را در كارنامه‌ خود دارد كه از آن میان می‌توان به ترجمه شعر بلند «زوزه» از آلن گینزبرگ به همراه مهرداد فلاح و ترجمه شعر بلند «یكی آمریكا را به باد داد» از امیری باراكا اشاره كرد.

نشست نقد و بررسی رمان «ولگردی‌های دارما» پنج شنبه 21 آذر ساعت 16 در فرهنگسرای فناوری اطلاعات واقع در تقاطع خیابان‌های کارگر جنوبی و جمهوری برگزار می‌شود.