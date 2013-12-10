به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین دوره رقابتهای تنیس روی میز معلولان طی روزهای پنج شنبه و جمعه 21 و 22 آذر ماه در سالن شهید هرندی برگزار خواهد شد.

آرمندنیا در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون جانبازان و معلولان اظهار داشت: در مسابقات سال گذشته 9 تیم شرکت داشتند و در این دوره شاهد حضور 15 تیم هستیم که در مواردی برای اولین بار شرایط حضور در مسابقات باشگاهی برای آنها فراهم شده است. به عنوان مثال استان‌های یزد، خوزستان، کرمان و چهارمحال و بختیاری و هرمزگان در زمره این تیم‌ها هستند.



رئیس انجمن تنیس روی میز افزود: هر تیم مجاز است با 7 ورزشکار در کلاس نشسته و 7 ورزشکار در کلاس ایستاده در مسابقات شرکت کند و برترین‌های هر کلاس نیز به صورت جداگانه معرفی و مورد تقدیر قرار می‌گیرند.



آرمندنیا در مورد میزبانی این مسابقات گفت: استان‌هایی نظیر فارس و گیلان برای میزبانی مسابقات اعلام آمادگی کردند که با توجه به لزوم در نظر گرفتن شرایط مالی، تهران به عنوان مکانی که مرکزیت دارد و از نظر هزینه‌های رفت و آمد به صرفه است به عنوان میزبان انتخاب شد.



وی خاطر نشان کرد: در مسابقات این دوره ملی پوشان رده سنی بزرگسالان و جوانان در قالب تیم‌های مختلف حضور دارند و این فرصت خوبی برای کلیه تنیسورهاست تا با درخشش خود شانس حضور در تمرینات تیم ملی برای مسابقات پاراآسیایی کره جنوبی را داشته باشند.

