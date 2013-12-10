۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۵۷

رئیس انجمن تنیس روی میز جانبازان و معلولان:

نمایندگان رقابتهای پاراآسیایی را در مسابقات باشگاهی تهران انتخاب می‌کنیم

مهدی آرمند نیا، رئیس انجمن تنیس روی میز جانبازان و معلولان، گفت برگزاری یازهمین دوره مسابقات باشگاهی تنیس روی میز فرصتی است برای شناخت نفرات اعزامی به رقابتهای پاراآسیایی.

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین دوره رقابتهای تنیس روی میز معلولان طی روزهای پنج شنبه و جمعه 21 و 22 آذر ماه در سالن شهید هرندی برگزار خواهد شد.

آرمندنیا در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون جانبازان و معلولان اظهار داشت: در مسابقات سال گذشته 9 تیم شرکت داشتند و در این دوره شاهد حضور 15 تیم هستیم که در مواردی برای اولین بار شرایط حضور در مسابقات باشگاهی برای آنها فراهم شده است. به عنوان مثال استان‌های یزد، خوزستان، کرمان و چهارمحال و بختیاری و هرمزگان در زمره این تیم‌ها هستند.

رئیس انجمن تنیس روی میز افزود: هر تیم مجاز است با 7 ورزشکار در کلاس نشسته و 7 ورزشکار در کلاس ایستاده در مسابقات شرکت کند و برترین‌های هر کلاس نیز به صورت جداگانه معرفی و مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

آرمندنیا در مورد میزبانی این مسابقات گفت: استان‌هایی نظیر فارس و گیلان برای میزبانی مسابقات اعلام آمادگی کردند که با توجه به لزوم در نظر گرفتن شرایط مالی، تهران به عنوان مکانی که مرکزیت دارد و از نظر هزینه‌های رفت  و آمد به صرفه است به عنوان میزبان انتخاب شد.

وی خاطر نشان کرد: در مسابقات این دوره ملی پوشان رده سنی بزرگسالان و جوانان در قالب تیم‌های مختلف حضور دارند و این فرصت خوبی برای کلیه تنیسورهاست تا با درخشش خود شانس حضور در تمرینات تیم ملی برای مسابقات پاراآسیایی کره جنوبی را داشته باشند.
 

