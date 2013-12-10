59 روحانی ابعاد حماسه 9 دی را در شهرستان نهاوند تشریح می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین گروسی صبح امروز در گرد همایی فعالان فرهنگی و مذهبی شهرستان نهاوند در نمازخانه اداره تبلیغات اسلامی اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای تبلیغ شهرستان نهاوند ۵۹ روحانی در مناطق مختلف شهری و روستایی این شهرستان ابعاد وسیع حماسه ۹ دی را برای مردم در مساجد و هیئات مذهبی تشریح می‌کنند.

گروسی گفت: بصیرت افزایی، تحکیم جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی، و آشنایی نسل جوان و نوجوان با اهداف شوم استکبار در دشمنی با نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله محورهایی است که در راستای گرامیداشت حماسه ۹ دی توسط مبلغان و ائمه جماعات در مساجد تبیین و تشریح می‌شود.

وی افزود: اصحاب فتنه با عملیات روانی علیه نظام و دوستداران آن دروغ تقلب را شایع کردند و برخی نیز این موضوع را باور کردند اما به تدریج پشتیبانی بیگانگان و تدارک همه جانبه ضد انقلاب در راستای تحقق اهداف فتنه گران دست آنها را رو کرد و مردم به صحنه آمدند.

سرپرست سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند عنوان کرد: خلق حماسه 9 دی نتیجه تقوا و پرهیزگاری ملت شریف ایران بوده است که با بصیرت و تبعیت از ولایت فقیه فضای غبار‌آلود ایجاد شده از سوی فتنه‌گران و آشوب‌گران را به فضایی روشن و مملو از آگاهی و هوشیاری تبدیل کرد.

حسین گروسی ادامه داد: فعاليت هاي فرهنگي بايد به گونه اي سازماندهي و ساماندهي شوند که توسعه و گسترش معرفت دين و رشد فرهنگي جامعه را به دنبال داشته باشد و انتظار مي رود كه تمامي ادارات و سازمان هاي دولتي متولي حوزه فرهنگ هماهنگي و همكاري بيشتري با يکديگر داشته باشند.

گروسی اظهار داشت: امروزه همه قدرت‌هاي جهان كه با اسلام دشمني دارند تصميم گرفته‌اند تا نور الهي و اسلام را خاموش كنند و در اين زمينه از روش‌هاي مختلفي استفاده می‌کنند تا اسلام ناب را تخريب كنند.

وی گفت: در شرايط كنوني مسئوليت سنگيني بر عهده ما است چرا كه امروز دشمنان، اختلاف مذهب را در منطقه مطرح كرده‌اند و به دنبال ارائه مدل جديدي از اسلام هستند.