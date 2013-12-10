فضای فیزیکی زندان تبریز پاسخگوی نیاز زندانیان نیست/ تعداد زندانیان تبریز سه برابر ظرفیت اسمی زندان

علی استادی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتقال زندان تبریز به خارج از شهر گفت: زندان خارج از شهر در مکانی به وسعت 97 هکتار توسط اردوگاه خاتم النبیای سپاه ساخته می شود و در حال حاضر 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که پس از تکمیل و بهره برداری قرار است زندانیان زندان مرکزی تبریز به این محل انتقال یابد.

وی ظرفیت زندان خارج از شهر نیز اظهار داشت: این زندان با ظرفیت پنج هزار نفری در حال ساخت است که پاسخگوی نیاز زندانیان خواهد بود چرا که زندان فعلی تبریز تنها یک سوم فضای مورد نیاز برای نگهداری زندانیان فلی این مرکز را دارد.

رئیس زندان مرکزی تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اینکه تراکم جمعیت زندان تبریز زیاد است، اداره کل زندان های کشور اقداماتی در خصوص کاهش تراکم زندانیان این مرکز انجام داده است.

استادی در خصوص چگونگی تملک زمین مورد نیاز برای ساخت زندان جدید تبریز نیز گفت: زمین زندان خارج از شهر تبریز از سوی منابع طبیعی در اختیار زندان تبریز قرار داده شده است.