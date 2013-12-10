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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۹

پویا فرد به مهر خبر داد:

بانک کشاورزی 140 میلیارد ریال تسهیلات به طرح های کشاورزی کرمانشاه پرداخت کرد

بانک کشاورزی 140 میلیارد ریال تسهیلات به طرح های کشاورزی کرمانشاه پرداخت کرد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس شعبات بانک کشاورزی استان کرمانشاه از پرداخت 140 میلیارد ریال تسهیلات توسط این بانک به طرح های کشاورزی استان و در قالب طرح توسعه خبر داد.

محمد رضا پویا فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اعتبار ابلاغی به بانک کشاورزی استان در سال 91 و برای طرح توسعه را 267 میلیارد و 710 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: در عین حال 687 طرح نیز برای دریافت تسهیلات به این بانک ارجاء شده است.

وی افزود: از مجموع طرح های معرفی شده به بانک کشاورزی استان، 297 طرح به بانک مرکز برای دریافت تسهیلاتی به میزان 344 میلیارد و 57 میلیون ریال ارسال شده است.

پویا فرد خاطرنشان کرد: از مجموع طرح های ارسالی نیز 272 طرح با 297 میلیارد و 911 میلیون ریال به صندوق توسعه ملی ارجاء شده است.

رئیس شعب بانک کشاورزی کرمانشاه ادامه داد: از مجموع طرح های معرفی شده به صندوق توسعه ملی، 163 طرح مصوب شدند.

پویا فرد یادآور شد: از این تعداد نیز با 143 طرح به مبلغ 149 میلیارد و 312 میلیون ریال انعقاد قرارداد صورت گرفته و پرداخت شده است.

وی در پایان گفت: رضایتمندی شهروندان از مهمترین مسائلی است که بانک کشاورزی سرلوحه کار خود قرار داده است.

کد مطلب 2192692

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