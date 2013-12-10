بانک کشاورزی 140 میلیارد ریال تسهیلات به طرح های کشاورزی کرمانشاه پرداخت کرد

محمد رضا پویا فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اعتبار ابلاغی به بانک کشاورزی استان در سال 91 و برای طرح توسعه را 267 میلیارد و 710 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: در عین حال 687 طرح نیز برای دریافت تسهیلات به این بانک ارجاء شده است.

وی افزود: از مجموع طرح های معرفی شده به بانک کشاورزی استان، 297 طرح به بانک مرکز برای دریافت تسهیلاتی به میزان 344 میلیارد و 57 میلیون ریال ارسال شده است.

پویا فرد خاطرنشان کرد: از مجموع طرح های ارسالی نیز 272 طرح با 297 میلیارد و 911 میلیون ریال به صندوق توسعه ملی ارجاء شده است.

رئیس شعب بانک کشاورزی کرمانشاه ادامه داد: از مجموع طرح های معرفی شده به صندوق توسعه ملی، 163 طرح مصوب شدند.

پویا فرد یادآور شد: از این تعداد نیز با 143 طرح به مبلغ 149 میلیارد و 312 میلیون ریال انعقاد قرارداد صورت گرفته و پرداخت شده است.

وی در پایان گفت: رضایتمندی شهروندان از مهمترین مسائلی است که بانک کشاورزی سرلوحه کار خود قرار داده است.