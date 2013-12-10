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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۰

محمودی:

سه پایگاه امدادی در محور کندوان خدمات رسانی می کند

سه پایگاه امدادی در محور کندوان خدمات رسانی می کند

چالوس - خبرگزاری مهر: سرپرست هلال احمر شهرستان چالوس گفت: سه اکیپ هلال احمر در محور کندوان به مسافران و حادثه دیده گان حوادث امداد رسانی می کند.

محمد محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک اکیپ با چهار نفر پرسنل و آمبولانس در پایگاه کندوان، یک اکیپ با شش نیرو  و آمبولانس در پایگاه ندا و اکیپ دیگر با نیرو در پایگاه لاک خدمات دهی می کنند.

وی با اشاره به بارش برف و کولاک در منطقه گفت: از ساعت 16 عصر دوشنبه بارش برف در محور کندوان شروع و ساعت 20 شب منجر به مسدود شدن این مسیر شد.

وی عنوان کرد: این محور تا 24 شب مسدود بود و با همراهی نیروهای راهداری و پلیس محور بازگشایی شد.

محمودی بیان داشت: در این مدت به بیش از 10 خودرو که در مسیر گرفتار کولاک شده بودند، امداد رسانی شده است.

سرپرست جمعیت هلال احمر چالوس بیان داشت: در منطقه کلاردشت نیز به دلیل بارش برف نیروهای امدادی حضور یافتند و اقدام به عملیات امداد و نجات کردند و در این راستا یک فرد مبتلا به بیماری قلبی امداد رسانی شد.

وی عنوان کرد: هم اینک نیز نیروهای امدادی در منطقه مشغول امداد رسانی هستند و تلاش در این راستا ادامه دارد.

کد مطلب 2192694

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