سئوال 12 نفر از نمایندگان از فرجی دانا در خصوص دانشجویان ستاره دار به مجلس ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سئوال مشترک 12 تن از نمایندگان از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص وضعیت 400 نفر از دانشجویان ستاره دار اعلام وصول شد.

علاوه بر این سئوال ملی فتح الله حسینی نماینده مردم قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی از وزیر کشور در خصوص عدم توجه فرمانده انتظامی کرمانشاه به مشکلات رانندگان کشور در منطقه پرویزخان نیز اعلام وصول شد.

فتح الله حسینی سئوالش از وزیر کشور در خصوص عدم رعایت مفاد کمیته قاچاق کالا و ارز توسط نیروی انتظامی را نیز پس گرفت.

در پایان جلسه علنی امروز سئوال ملی محمد رضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی از وززیر راه و شهرسازی در خصوص علت عدم انجام وظایف قانونی در حوزه حمل و نقل نیز اعلام وصول شد.

علاوه بر این سئوال وی از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم نظارت بر تولید وسایل نقلیه و رفع نواقص فنی نیز در هیات رئیسه اعلام وصول شد.

همچنین لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی نیز در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

هیات رئیسه امروز همچنین طرح اصلاح موادی از قانون حمایت از هلال احمر را اعلام وصول کرد.

در پایان طرح عادی واگذاری واحدهای غیربهداشتی و درمانی دهکده رضوی به کمیته امداد و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جرایم نیز اعلام وصول شد.