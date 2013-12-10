استاندار جدید کرمان از مردم و مسئولان استان تشکر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیررضا رزم‌حسینی با انتشار پیامی از مردم دیار کریمان تشکر کرد، متن این پیام که نسخه‌ای از آن به دفتر خبرگزاری مهر در کرمان ارسال شده است بدین شرح است:

با سپاس و شکر به درگاه حضرت دوست که نعمت انقلاب اسلامی را بر پهن دشت ایران بزرگ جاری ساخت تا الگویی شود برای همه دل دادگان آزادگی و منادیان شرف انسانی.

در ادامه این پیام امده است: در آمیزه ای از عشق به شما و تعهد به ایفای وظیفه لازم می‌دانم امتنان قلبی خویش را از عظمت و بزرگواری ساکنان کهن دیار کریمان کرمان با صفا و بلند آوازه که این فرزند کوچکتان همواره به آن فخر و مباهات می‌ورزد اعلام داشته و سجده شکر به درگاه خالق بی نیاز فرود می آورم.

رزم حسینی در ادامه این پیام می گوید: لازم می‌دانم از اقشار مختلف مردم شریف، به ویژه حضرت آیت الله جعفری نماینده معزز ولی فقیه و امام جمعه بزرگوار کرمان، خانواده‌های معظم شهداء، روحانیت گرانقدر، نمایندگان محترم مردم استان در مجلس شورای اسلامی، گروه‌های سیاسی پر نشاط و متعهد، نمایندگان و استانداران بزرگوار سابق، عزیزان نظامی و انتظامی، مدیران سخت کوش، اصحاب عزیز و محترم رسانه و جراید، شهرداران و شوراهای مردمی شهر و روستا، کارمندان و کارگران زحمتکش، فرهنگیان والا منش، اصناف متعهد، همه و همه سرافرازان کرمانی که با حضور در مراسم معارفه، دیدارهای حضوری، ارسال پیامهای کتبی و تلفنی ابراز لطف کرده اند صمیمانه سپاسگزارم.

در پایان این پیام چنین آمده است: از درگاه حضرت رب الارباب مسئلت دارم توفیق رفیق ره نماید تا با دستان گرم و با سخاوت شما کرمان فرهنگی و زر خیز را شایسته کرمانیان نجیب و مهمان نواز توسعه دهیم.