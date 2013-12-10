عملیات گازرسانی به 1300 واحد مسکونی شهرستان قرچک انجام شد

رضا ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گاز رسانی یکی از هدف های اصلی برنامه های کاری مجموعه فرمانداری و شرکت گاز بوده است، اظهار داشت: گازرسانی به تمام واحدهای مسکونی بدون گاز این شهرستان به زودی انجام خواهد شد.



وی با بیان اینکه عملیات گازرسانی به شهرکهای مسکونی پردیسان، ملاآقایی، دادگستری، جامعه اسلامی کارکنان ری، رضوان25 و شهرک امام حسن(ع) شبکه گذاری به اتمام و تزریق گاز انجام شده، افزود: ساکنین این شهرک ها می توانند برای اشتراک گذاری و درخواست نصب علمک به ادارات گاز قرچک و باقرآباد مراجعه نمایند.



ریاحی ادامه داد: اجرای لوله کشی گاز و شبکه گذاری به پروژه‌ شهرک زیتون به اتمام رسیده که تا آخر هفته آینده تزریق گاز انجام و این خانواده های این شهرک می توانند از نعمت گاز بهره مند شوند.



این مسئول عنوان کرد: در شهرکهای نگارستان، شهرک شهرداری و دیگر شهرکها توسط پیمانکار شرکت گاز شهرستان قرچک با جدیت تمام در حال شبکه گذاری لوله های گاز هستند.