درهای استانداری فارس بر روی تمامی رسانه ها باز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر حضور استاندار فارس در جمع برخی از رسانه ها تاکید کرد: تمام رسانه های استان فارس حامی دولت هستند.

وی تاکید کرد: تمام رسانه های استان فارس از دید من یکی هستند و من برای آنها احترام قائل هستم.

استاندار فارس یادآور شد: گسترده ترین جلسه مطبوعاتی من با بسیج رسانه بود و هر گروهی هم که درخواست دیدار داشته باشند را پاسخ می دهم.

احمدی افزود: همه رسانه های استان فارس خوب و فعال هستند و منهم از انتقادات مفید آنها استقبال می کنم.

وی تصریح کرد: نام رسانه های حامی دولت را برخی بر روی خودشان گذاشته اند.