نقشه رقومی 500 قطعه 10 هکتاری در غرب مازندران تهیه شد

علی کیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیگیری و نظارت بر اجرای طرح‌های مصوب قطعات 10هکتاری که حدود هشت هزار هکتار از اراضی جنگلی جلگه‌ای را در قالب 953 قطعه در بر می‌گیرد و تا کنون برای 500 قطعه آن نقشه رقومی تهیه شده بر عهده این اداره کل قرار دارد و نیازمند اعتبار کافی است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر گفت:از ابتدای سال 1391 تا آبان 1392 در مجموع 53 هزار هکتار از اراضی ملی غرب مازندران دارای سند کاداستری شد و مجموع رقومی‌سازی نقشه‌های سنواتی در قالب طرح کاداستر نیز در حدود 83 هزار هکتار بوده است.

وی با بیان این‌که 521 هزار هکتار از اراضی منطقه معادل 98 درصد آن، دارای سند قدیمی دفترچه‌ای است اظهار داشت: کار تهیه سند برای حدود 24 هزار هکتار از اراضی باقیمانده نیز در دست اقدام است.

کیان تاکید کرد: یک موضوع مهم که باید به آن توجه کرد، مساله تداخل سند اراضی مجاور است که قرار است در پروژه اصلاح هندسی و کاداستر نقشه‌های اراضی ملی اصلاح شود.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر بیان کرد: 24 هزار هکتار باقیمانده اغلب در مجاورت اراضی مستثنیات مردم قرار دارد و اخذ سند برای آنها با مشکلات و پیچیدگی‌های خاصی همراه است.

وی افزود: بعد از تصویب قانون افزایش بهره‌وری و اجرای طرح کاداستر، مکلف شدیم با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کاداستر اراضی را انجام دهیم.

کیان گفت: ولی مساله این است که اعتبارات اجرای این طرح به سازمان ثبت اسناد داده شد و وظایف آن بر عهده سازمان جنگل‌ها قرار گرفت؛ یعنی اعتبار لازم به سازمان جنگل‌ها اختصاص نیافت.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات ما در استعدادیابی و بهره‌برداری اراضی ملی، نبود ردیف اعتباری مشخص برای این اداره است.

حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با وسعت 662 هزار و 33 هکتار معادل 27.9 درصد از مساحت استان مازندران، در دامنه شمالی البرز مرکزی و در غرب استان واقع گردیده است.