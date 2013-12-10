  1. اقتصاد
  2. بازار
۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۵۹

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز سه‌شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه‌شنبه در بازار 870 هزار و 500 تومان، طرح قدیم 870 هزارتومان، نیم سکه 440 هزارتومان، ربع سکه 262 هزارتومان و گرمی 170 هزار تومان اعلام شد.
 
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار و 100 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1243 دلار است.
 
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2945 تومان، هر یورو را 4050 تومان، هر پوند را 4840 تومان و هر درهم امارات را 805 تومان اعلام کردند.
 

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه سه‌شنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 870500
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 870000
نیم سکه 440000
ربع سکه 262000
1 گرمی 170000
هرگرم‌طلای18عیار 89100
نوع ارز  
دلار آمریکا 2945
یورو 4050
پوند انگلیس 4840
درهم 805

 



 
 

کد مطلب 2192707

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها