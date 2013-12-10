به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه‌شنبه در بازار 870 هزار و 500 تومان، طرح قدیم 870 هزارتومان، نیم سکه 440 هزارتومان، ربع سکه 262 هزارتومان و گرمی 170 هزار تومان اعلام شد.



همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار و 100 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1243 دلار است.



در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2945 تومان، هر یورو را 4050 تومان، هر پوند را 4840 تومان و هر درهم امارات را 805 تومان اعلام کردند.



