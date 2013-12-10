هشدار درباره پیامدهای جنگ هسته‌ ای هند و پاکستان/ ناتو خواستار بازگشایی مسیر تدارکاتی خود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیشن، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا که پس از دیدار با نظامیان آمریکایی کابل را به مقصد اسلام آباد ترک کرده بود، در یک سخنرانی در پاکستان ادامه حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان را منوط به تصمیم گیری حامد کرزای برای امضای پیمان راهبردی واشنگتن و کابل خواند و گفت: اگر نظامیان آمریکایی در افغانستان باقی نمانند، ناتو نیز به حضور خود در این کشور پایان می دهد.

رسانه های پاکستانی گزارش دادند که مذاکرات صلح با طالبان، حملات پهپادها به مناطق قبیله نشین و بازگشایی مجدد مرز تورخم به سوی کاروان‌ های تدارکاتی ناتو از جمله محورهای اصلی سفر هیگل به اسلام آباد است.

خبر دیگر اینکه نمایندگان کشورهای عضو ناتو در بیانیه ای خواستار بازگشایی مسیر تدارکاتی ناتو در مرز ورخم شدند که به دستور عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان که دولت ایالتی خیبرپختونخواه را در دست دارد، در اعتراض به حملات پهپادها به مناطق قبیله نشین بسته شده است.

در پی تظاهرات گسترده پاکستانی ها به خاطر حملات پهپادها به مناطق قبیله نشین و تهدید برای ایجاد مانع بر سر کامیون های تدارکاتی ناتو، ارتش آمریکا نیز ارسال محموله های تدارکاتی از طریق گذرگاه مرزی تورخم پاکستان به افغانستان را به دلایل امنیتی و اعتراضات عمومی در پاکستان متوقف کرده است، اما مسیر دیگر عبور کاروان‌ های ناتو و گذرگاه چمن ایالت بلوچستان در جنوب غربی این کشور همچنان باز است.

گروه بین‌ المللی پزشکان بین‌ المللی با اشاره به پیامدهای وقوع یک جنگ هسته‌ ای میان هند و پاکستان اعلام کرد که بروز جنگ می تواند باعث پایان تمدن انسانی، نابود شدن تولید محصولات کشاورزی در سراسر جهان و کشته شدن یک میلیارد نفر بر اثر قحطی حاصل از جنگ شود.