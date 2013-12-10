لزوم ساماندهی مراکز مشاوره بیماری های رفتاری/ ایجاد 7 پایگاه جدید

به گزارش خبرنگار مهر، رسول انتظار مهدی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی و سازماندهی مراکز مشاوره و مراقبت از بیماری های رفتاری آذربایجان غربی افزود: برنامه ریزی های لازم برای ساماندهی مراکز مشاوره بیماری های رفتاری دولتی و خصوصی با هدف ارتقای سطح کیفی خدمات انجام شده است.

وی تشکیل انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به ایدز، ارتقای خدمات تخصصی مراکز مشاوره بیماری های رفتاری، آموزش و بازآموزی کارکنان مراکز و پایگاه های مشاوره بیماری های رفتاری، ساماندهی مراکز DIC و تیم سیار بر اساس برنامه مدون عملیاتی را اولویتهای کاری مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری دانست.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی ادامه داد: اطلاع رسانی همگانی مستمر و متناوب و شفاف در خصوص عوامل خطر، الگو سازی رفتارهای سالم و آمار مراقبتی و بهبود نظام مراقبت بیماری های آمیزشی از جمله محورهای عملیاتی این مراکز هستند.

انتظار مهدی با اشاره به راه اندازی 7 پایگاه جدید مشاوره بیماریهای رفتاری در شهرهای مختلف آذربایجان غربی با هدف ارائه مشاوره به افراد با رفتارهای پرخطر، گفت: همکاری دستگاههای ذیربط نیز برای ارائه آموزش و اطلاع رسانی نحوه پیشگیری از بیماری های رفتاری به ویژه ایدز در جامعه ضروری است.



