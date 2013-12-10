داود قادری در گفتگو با مهر از جزئیات نشست امروز سه شنبه شورای عالی اشتغال به ریاست معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: در جلسه ای که داشتیم، به نوعی بحث تدوین سیاست های کلان شورای عالی اشتغال مطرح شد و همچنین تحلیلی نیز از وضعیت موجود و آینده بازار کار کشور ارائه شد.

عضو شورای عالی اشتغال و نماینده کارگران کشور اظهارداشت: همچنین این موضوع مطرح شد که چگونه می توان در امر تولید و اشتغال یک زنجیره ارزش ایجاد کرد و این موارد از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داده شد.

قادری با اشاره به اینکه رویکرد جدید دولت در بحث اشتغال را مثبت ارزیابی می کنم، ادامه داد: در جلسه اعلام شد 96.5 درصد از کل بنگاه های موجود کشور کوچک و خرد هستند و مابقی متوسط و بزرگ محسوب می‌شوند. از سویی تنها 20 درصد اشتغال کشور از طریق واحدهای بزرگ تامین می شود.

این مقام مسئول در شورای عالی اشتغال افزود: دیدگاه شورای عالی اشتغال این است که چرا بنگاه های موجود امکان توسعه را پیدا نمی کنند. هدف دولت در موضوع اشتغال اولا حفظ اشتغال موجود و سپس تدوین سیاست های جدید برای بازار کار است.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که شناسایی نقاط ضعف و موانع ایجاد اشتغال و توسعه در بنگاه های بزرگ انجام نشود، نمی توان انتظار داشت این مسئله در مورد بنگاه های کوچک نیز اتفاق بیافتد، بنابراین دولت در اولین گام شناسایی موانع جدید و حفظ اشتغال موجود را دنبال می کند.

عضو شورای عالی اشتغال با تاکید بر اینکه در جلسه امروز، بحث تعیین سهم هر استان و دستگاه امکان طرح پیدا نکرد، گفت: دولت معتقد است ابتدا باید ببینیم کجای بازار کار قرار داریم و دیگر نمی توان طرح داد، هزینه کرد و نهایتا هم نتیجه ای نگرفت؛ بنابراین ابتدا باید ببینیم مشکل اشتغال در کجاست؟

قادری ادامه اد: دولت می خواهد به این موضوع برسد که چگونه می توان اشتغال واقعی ایجاد کرد، همچنین بحثی نیز درباره عملکرد کمیته امداد امام درباره عملکرد اشتغالی آن مطرح شد که قرار است تا زمان ارائه برنامه جدید، کارها طبق روال سابق ادامه یابد.