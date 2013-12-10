1166طرح اشتغالزایی برای مددجویان کهگیلویه و بویراحمد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان جلال فرد پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: نزدیک به 82 میلیارد ریال برای اجرای طرح های اشتغال زایی مددجویان هزینه شده است.

وی توانمندسازی خانواده ها را یکی از اصلی ترین اهداف کمیته امداد عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا به مددجویان تسهیلات خودکفایی ارائه می شود.

جلال فرد اظهار داشت: به همین منظور 781 طرح با مبلغ 56 میلیارد ریال از محل اعتبارات بانکی و 385 طرح با بیش از 25 میلیارد ریال از محل اعتبارات کمیته امداد اجرا شده است.

وی آموزش مددجویان را یکی از برنامه های این نهاد در راستای تحقق اهداف طرح های اشتغالزایی عنوان کرد و افزود: در این راستا تعداد سه هزار و 606 نفر از مددجویان آموزش های لازم را فرا گرفته اند.

قائم مقام کمیته امداد اعتبار هزینه شده در این زمینه را بالغ بر دو میلیارد و 395 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: آموزش های ارائه شده در زمینه های کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی بوده است.

جلال فر ارتقاء عزت نفس و حفظ کرامت انسانی را از دیگر اهداف اشتغال زایی مددجویان دانست و بیان داشت: تلاش می کنیم تا پایان سال جاری حدود سه هزار طرح برای مددجویان این نهاد اجرا شود.

وی یادآور شد: بیش از 94 هزار خانوار در این استان تحت پوشش این نهاد هستند که سالانه 10درصد پس از توانمندسازی باید از چرخه حمایت خارج شوند.