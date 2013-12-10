فناوری تلویزیون تعاملی قابل صدور به جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه 19 آذر جلسه توجیهی اولین فاز گسترش رسانه تعاملی آی پی تی وی با حضور معاونان سازمان صدا و سیما و مسئولان مخابرات کشور در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.

سیاهکلی - معاون رسانه مجازی صدا و سیما نیز با بیان اینکه آی پی مدیا نظیر خارجی ندارد، تاکید کرد: ضریب نفوذ این رسانه در خارج از کشور حداکثر 35 درصد است در حالی که برای ما 100 درصد نفوذ دارد و مخاطب بدون آن که در نوبت بایستد از سرویس استفاده می کند چراکه ما کنترل را به دست مردم می دهیم و همچنین ما می توانیم این محصول را به کشورهایی که زیرساخت جامع سایبری ندارند صادر کنیم.

وی ادامه داد: رسانه اکنون دچار تغییرات اساسی شده و حتی مخابرات نیز از یک سیستم صدا به مولتی مدیا پیشرفت کرده است. مخاطب نیز فقط یک مخاطب نیست بلکه کاربر به حساب می آید

معاون رسانه مجازی صدا و سیما افزود: ما امروز کار تبلیغاتی را شروع نکرده ایم بلکه دور هم جمع شده ایم تا فعالیت خود را کلید بزنیم. تا پایان امسال این ظرفیت را ایجاد می کنیم و مسئولان مطمئن باشند این محصول قابل اجرا است و نکته دیگر این که ما آن را از خارج نیاورده ایم.

وی در پایان تصریح کرد: این فناوری قابل صدور به دنیاست و این مخزن عظیم به گونه‌ای پیشرفت می کند که به جای اینکه ما از دنیا گدایی اطلاعات کنیم دنیا از ما دانلود کند.

حسن تقدس‌نژاد - معاون مالی اداری صدا و سیما نیز در این مراسم گفت: تکنولوژی دو شاخصه دارد که استفاده مطلوب و نامطلوب از آن جمله است. شبکه های خارجی، نظام جمهوری را هدف گرفته اند و ما با تولیدات مان می توانیم افراد را به محتوای مدنظرشان برسانیم. البته ما این فرآیند را دیر آغاز کرده ایم اما در دنیا 19 سالی می شود که این تکنولوژی آغاز شده است.

وی افزود: شناخت روزانه تکنولوژی جدید و معرفی آسیب ها و محسنات آن به خانواده‌ها بسیار مهم است و با استفاده از آن می شود بهره برداری مطلوب و همه جانبه ای برای کاهش هزینه ها داشت و به کسب درآمد نیز راه یافت چرا که اکنون تبلیغات مستقیم ارزش خود را از دست داده اند.

معاون مالی اداری صدا و سیما تاکید کرد: این کار ارزشمند که در صدا و سیما به کوشش مهندس سیاهکلی سه سالی می شود که آغاز شده با همکاری شرکت مخابرات و دیگر شرکت ها راه اندازی خواهد شد. رسانه ملی محتوای گسترده ای دارد و ما از ظرفیت متخصصان برای هدایت مخاطب به مسیر درست استفاده می کنیم.