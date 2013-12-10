شورای شهر انتظارات مردم در انتخاب شهردار را برآورده نکرد/ پيام 24 خرداد مردم فراموش شده است

دکتر «حامد صمدلويي» در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: امسال براي اولين بارتعداد اعضاي شوراي شهر گرگان به عدد دو رقمي رسيد و با انتخابي كه مردم انجام دادند به دنبال افرادي متخصص بودند كه بتوانند امور شهر را بهتر بشناسند.

وي افزود: انتخاب مهندسان و افراد جوان نشان دهنده اين بود كه مردم به مباحث عمراني و معماري و همچنين افراد جوان و پر انرژي در بين اعضاي شوراي شهر اهميت مي دهند و اين انتخاب نوعي پيام براي اعضاي شوراي شهر است.

صمدلويي ادامه داد: همچنين موضوع تخصص گرايي يكي ديگر از اهداف مردم گرگان است كه متاسفانه اين امر در انتخاب شهردار گرگان دیده نشد و اعضاي شوراي شهر با انتخاب فردي نامناسب براي كرسي شهرداري گرگان تا حدودي مردم را نا اميد كردند.

اعضاي شوراي شهر پيام 24 خرداد مردم را فراموش كرده اند

وي بيان داشت: فردي كه براي سمت شهرداري گرگان انتخاب شده است هم خود را از كار بازخريد كرده است و هم داراي تحصيلات آنچناني نيست و احساس مي شود اعضاي شوراي شهر پيام 24 خرداد مردم را فراموش كرده اند.

كارشناس مسائل سياسي استان با بيان اينكه در حال حاضر تكليف شهردار هنوز معلوم نشده است، اظهار داشت: اين كه تا به حال تكليف شهردار انتخاب شده هنوز معلوم نشده است براي مردم جاي سوال ايجاد كرده است و اعضاي شوراي شهر نيز با خبر هاي نادرست و تعيين تكليف نكردن وضعيت شهردار مردم را سردرگم كرده اند.

وي افزود: چرا با وجود نيروي متخصص و جوان در شوراي شهر بايد فردي انتخاب شود كه بازنشته است و سنش نيز بالاست وبا وجود نيروي جوان و تحصيلكرده و همچنين آماده به كار كه مي توانند در حوزه فضاي شهر و مهندسي شهرداري موفق بودند چنين فردي براي كرسي شهرداري انتخاب شود.

تصميمات اعضاي شوراي شهر بايد تخصصي شود

حامد صمد لويي با بيان اينكه اعضاي شوراي شهر بايد تصميمات را با تخصص بيشتري بگيرند،تاكيد كرد: به نظر مي رسد در انتخاب شهردار بيشتر از آن كه بر تخصص گرايي تصميم گيري شود بيشتر با احساسات تصميم گرفته شده است.

وي ادامه داد: اينگونه تصميم گيري باعث مي شود تا مردم هم از اين افراد نا اميد شوند چرا كه شهر گرگان شهري نوپا است كه توانمندي ها و ظرفيت هاي زيادي براي پيشرفت دارد و با انتخاب فردي متخصص و جوان كه به امو شهري و مهندسي شهر آشنايي داشته باشد مي تواند از ظرفيت ها به خوبي بهره ببرد.