اولین یادواره شهدای مخابرات و بی سیم چی دفاع مقدس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی علی نژاد معاون هماهنگ کننده سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان گفت: با هدف حفظ روحیه جهادی در جامعه و اثرات مثبت آن و همچنین زنده نگه داشته شدن یاد و خاطره جان برکفان جبهه حق علیه باطل و تجلیل از شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس این یادواره در تاریخ 25 آذرماه 92 در حسینیه عاشقان ثارالله بندرعباس برگزار می شود.

علی نژاد افزود: بی سیم چی ها سربازان گم نامی هستند که در دوران دفاع مقدس نقش حساسی داشتند، آنها وظیفه برقراری ارتباط بی سیم و انتقال پیام های فرماندهی به صورت رمز به رده مافوق و رده های زیر مجموعه را بر عهده داشتند، مقام معظم رهبری در تجلیل از بی سیم چی ها فرمودند: مخابرات سلسله اصحاب فرماندهی است و سردار گرانقدر شهید شوشتری نیز اذعان داشتند که مخابراتی ها پیام رسان شهدا بودند.

وی با اشاره به تعداد شهدای بی سیم چی استان هرمزگان عنوان داشت: طبق بررسی های به عمل آمده در حال حاضر 40 شهید بی سیم چی و مخابراتی در سطح استان هرمزگان شناسایی شده که شاخص ترین این شهدا شهید علی حاجبی مسئول مخابرات و قائم مقام لشکر 41 ثارالله است.

وی در مورد تاثیرات روحی و تربیتی یادواره شهدا اذعان داشت: مقام معظم رهبری می فرمایند اگر همین نصف روز کربلا در تاریخ ما در طول 1400 سال پیش بر جای نهاده است چرا فکر نکنیم جنگ 8 ساله ما می تواند برای سالهای متمادی در داخل جامعه منشا اثر باشد. و نیز در جایی دیگر عنوان کردند: هرچه یاد شهدا بیشتر زنده شود، فضای کشور و جامعه بیشتر به سمت ارزشها حرکت خواهد کرد.

علی نژاد در مورد اقدامات انجام شده برای برگزاری این یادواره در هرمزگان تصریح کرد: کارهای انجام شده را می توان به ایجاد ساختارهایی چون راه اندازی دفتر حفظ آثار فاوا، شناسایی 40 شهید بی سیم چی، جمع آوری تصاویر شهداء و تکمیل پرونده های آنها، راه اندازی سامانه پیام کوتاه، راه اندازی سایت((www.nasimearsh.ir و پست الکترونیک، مصاحبه با پیشکسوتان مخابراتی، راه اندازی ستادها و کمیته ها، سرکشی از خانواده های شهدای مخابراتی اشاره کرد.